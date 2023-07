Comunicado do Business Wire :JA Mitsui Leasing Ltd.

JA Mitsui Leasing Ltd. (sede: Chuo-ku, Tóquio; Keito Shimbu, Presidente e Diretor Executivo; doravante denominada "JAML") anunciou que, mediante nossa subsidiária, JA Mitsui Leasing Capital Corporation (sede: NY, EUA; Kiyoshi Doi, Diretor, Presidente; doravante denominada "JMCC"), adquirimos 100% de participação na Katsumi Global, LLC (sede: Michigan, EUA; Tim King, Diretor Executivo; doravante denominada "KG").

1. Histórico e Finalidade do Investimento

A JAML está expandindo nossos negócios na América do Norte segundo nosso Plano de Gestão de Médio Prazo, ou seja, "Mudança Real 2025". A JMCC irá aproveitar a plataforma da KG, a experiência com soluções de capital de giro, como financiamento da cadeia de fornecimento, e as pessoas em combinação com a solidez financeira, além da rede de clientes da JAML, a fim de expandir os serviços prestados a clientes na América do Norte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2. Visão Geral da Katsumi Global, LLC

-0- *T Nome da Empresa Katsumi Global, LLC Sede Michigan, USA Fundação Julho de 2020 Diretor Executivo Tim King Negócio Proporciona estratégias e soluções internacionais de capital de giro para empresas de médio / grande porte. *T

Sobre a JA Mitsui Leasing, Ltd.

A JAML é uma empresa japonesa de leasing que oferece soluções financeiras e de leasing no Japão e a nível mundial (escritórios na Ásia e América do Norte), com ativos operacionais totais superiores a US$ 16 bilhões. Os principais acionistas são The Norinchukin Bank e Mitsui & Co., Ltd., ambos classificados como A pela S&P. Ao combinar recursos de ambas as empresas matrizes, a JAML aproveita seus múltiplos canais, matrizes financeiras de liderança e a ampla rede de clientes para oferecer soluções de financiamento de ativos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230713352452/pt/

Contato

Departamento de Relações Públicas e Relações com Investidores, Divisão de Gestão Corporativa, JA Mitsui Leasing, Ltd. Tel.: +81-3-6775-3002, E-Mail: [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.