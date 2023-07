Vítima de Kevin Spacey relata agressão sexual durante julgamento

Uma suposta vítima do ator Kevin Spacey descreveu, nesta segunda-feira (10), durante o julgamento do ator, como o astro colocou a cabeça em seus órgãos genitais e o agrediu sexualmente enquanto dormia.

Spacey, de 63 anos, comparece desde o final de junho perante a Justiça inglesa por 12 agressões sexuais a quatro homens, cometidas entre 2001 e 2013. Ele nega "veementemente" as acusações.

Na entrevista divulgada nesta segunda-feira, a quarta suposta vítima contou à polícia como conheceu o ator depois de escrever uma carta pedindo ajuda para entrar na indústria cinematográfica.

O vencedor de dois Oscar por "Beleza Americana" (1999) e "Os Suspeitos" (1995) convidou o denunciante para sua casa e juntos comeram "sobras de pizza" e "fumaram maconha".

Na declaração, a vítima, não identificada por razões legais, contou como o ator começou a "esfregar a cabeça" em suas "partes íntimas".

"Você não quer incomodar alguém tão poderoso na indústria que você está tentando fazer parte" e, segundo o denunciante, este foi o motivo de não parar o ator.

Ele também disse que adormeceu por algumas horas e, quando acordou, seu zíper estava aberto. Ele afirma que Spacey "tinha acabado de fazer (um ato sexual) em mim".

"Nada do que aconteceu foi consentido", enfatiza o homem.

Quando a vítima manifestou repúdio, o acusado teria pedido que ele se retirasse imediatamente e não contasse a ninguém o ocorrido, acrescentou o denunciante.

Spacey foi uma das grandes estrelas denunciadas no movimento global #MeToo, que surgiu em 2017 a partir do caso do produtor de cinema americano Harvey Weinstein.

O julgamento contra o ator começou no final de junho e deve durar um mês.

