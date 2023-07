Turista de 17 anos é flagrado vandalizando templo japonês do século 8

Um adolescente canadense de 17 anos foi interrogado pela polícia do Japão depois de vandalizar um templo japonês construído no século 8, considerado Patrimônio Mundial da Unesco. De acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo News, o turista esculpiu letras em um pilar de madeira no dia 7 de julho.

O ato de vandalismo ocorreu no Templo Toshodaiji, localizado na província de Nara. O garoto de 17 anos foi interrogado por suspeita de violar a lei de proteção de bens culturais. Ele é suspeito de ter esculpido letras com a unha no pilar do "Golden Hall" do templo, também considerado um tesouro nacional, de acordo com a polícia local.

Um "J" de 4 centímetros de comprimento e 5 cm de largura e "Julian" de 2,5 cm de comprimento e 10 cm de largura foram inscritos a uma altura de cerca de 170 cm no pilar. Um turista japonês o viu vandalizando e alertou a equipe do templo. "Estamos preocupados que a mesma coisa possa acontecer novamente. Mesmo que tenha sido feito sem maldade, ainda é lamentável e triste", disse um monge no templo.

"O menino admitiu o ato e diz que não foi com a intenção de prejudicar a cultura japonesa", disse um oficial à CNN. "Ele agora está com seus pais, que estavam com ele quando o incidente ocorreu."

O caso registrado no Japão ocorreu quase um mês após um turista ter sido filmado gravando seu nome e de sua namorada, com uma chave, na parede do Coliseu, em Roma, um local de 2 mil anos de história. O turista inglês disse que "não sabia da idade do monumento histórico".