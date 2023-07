PRINCIPAIS NOTÍCIAS

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MINSK:

Chefe da milícia Wagner está na Rússia, diz presidente bielorrusso

O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, disse nesta quinta-feira (6) que o chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, que recentemente se rebelou contra os comandantes militares do presidente Vladimir Putin, estava na Rússia.

ZAPORIZHZHIA:

Exercícios e vinho tinto, em preparação para um eventual desastre nuclear em Zaporizhzhia

Reservas de roupa, comida e vinho tinto. A cidade ucraniana de Zaporizhzhia vive sob o medo de um incidente nuclear provocado pela Rússia na usina atômica próxima que está ocupada por tropas de Moscou e seus habitantes se preparam caso ocorra uma catástrofe.

=== EUA REDES SOCIAIS ===

NOVA YORK:

Threads, rede social rival do Twitter, supera 30 milhões de usuários

Trinta milhões de pessoas se registraram na Threads, a nova rede social da Meta para rivalizar com o Twitter, anunciou nesta quinta-feira (6) o CEO da empresa matriz do Facebook

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

EL ÁGUILA, Colômbia:

O urso-de-óculos e os cafeicultores se reconciliam em uma montanha na Colômbia

Nas montanhas íngremes do Valle del Cauca, no sudoeste da Colômbia, um gigante andino encurralado pela civilização vive agora lado a lado com o homem. Após anos de conflito, os cafeicultores abriram mão de parte de suas terras para cuidar do urso-de-óculos.

-- EUROPA

PARIS:

Agência reguladora europeia abre a porta para renovar autorização do glifosato na UE

Um relatório da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) abriu as portas nesta quinta-feira (6) para prolongar a autorização na União Europeia do glifosato, um herbicida da Bayer acusado de causar câncer nas regiões onde é utilizado.

ROMA:

Berlusconi deixa mais de R$ 528 milhões para sua última companheira, 53 anos mais nova

O bilionário do setor de comunicação e ex-primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi, falecido em 12 de junho aos 86 anos, deixou 100 milhões de euros (109 milhões de dólares, 528 milhões de reais na cotação atual) para sua última companheira, Marta Fascina, de 33 anos, de acordo com testamento, divulgado nesta quinta-feira (6).

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Ataques israelenses no sul do Líbano após 'disparo' contra Israel

O exército israelense executou vários ataques no sul do Líbano nesta quinta-feira (6) para responder a um lançamento de morteiro, um novo incidente entre esses dois países que tecnicamente ainda estão em guerra.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Secretária do Tesouro dos EUA chega à China para estabilizar relações

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, chegou a Pequim nesta quinta-feira (6) para iniciar uma visita de alto nível, com o objetivo de melhorar as comunicações e estabilizar as tensas relações entre as duas maiores economias do mundo.

BUENOS AIRES:

Argentina unifica pagamentos de julho com FMI

O governo argentino decidiu unificar os vencimentos da dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI) que ocorrem durante o mês de julho em um único pagamento no final do mês, informou uma fonte do Ministério da Economia nesta quinta-feira (6).

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Planeta registrou o mês de junho mais quente da história

O mundo registrou o mês de junho mais quente da história em 2023, consequência do aumento da temperatura nos oceanos, uma série de mudanças climáticas e o retorno do fenômeno El Niño, anunciou nesta quinta-feira (6) o observatório europeu Copernicus.

BURBANK:

Disney revela seu vasto arquivo para celebrar aniversário

De vestidos de princesas e esboços de lindos personagens a brinquedos de um século atrás, fotos e documentos: os depósitos e armazéns da Disney estão cheios de "centenas de milhões" de tesouros cinematográficos.

GENEBRA:

Inteligência Artificial: ONU frente ao despertar dos robôs

Pesadelo, ou realidade, a Inteligência Artificial (IA) avança a grandes passos, mas muitos assuntos se encontram ainda sem resposta, advertiu a ONU na abertura, nesta quinta-feira (6), de uma conferência de dois dias, da qual participam robôs humanoides.

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Wimbledon

