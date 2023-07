Mbappé visita Camarões, país de seu pai

O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, foi ovacionado em sua chegada nesta quinta-feira (6) a Camarões, onde fará ações beneficentes e visitará a localidade onde seu pai cresceu.

Entre curiosos e fãs, cerca de 400 pessoas receberam o jogador no aeroporto de Yaoundé, capital do país.

Mbappé ficará vários dias no Village Noah, um complexo hoteleiro que pertence à família de Yannick Noah, ex-tenista francês que vive em Yaoundé e organizou a viagem do atacante do PSG.

A AFP teve acesso a uma cópia da programação da viagem de Mbappé a Camarões. Na sexta-feira, ele vai visitar a escola para crianças surdas da Fundação para a Educação e a Promoção das Pessoas com Deficiência Auditiva (FEPPDA), na periferia da capital, e depois participará do "jogo de basquete Mbappé vs Joakim", em aparente alusão a Joakim Noah, ex-jogador aposentado da NBA e filho de Yannick.

À tarde, ele vai participar de um jogo de futebol do FC Vent d'Etoudi, clube da segunda divisão camaronesa que é presidido por Yannick Noah.

No sábado, na cidade de Duala, visitará uma escola e a ilha próxima de Djebalé, onde seu pai viveu antes de se mudar para a França.

"Estamos orgulhosos em ver nosso irmão camaronês. Queremos dar boas-vindas calorosas", afirmou Vannel Kunde, um estudante de 16 anos.

"É uma grande alegria para nós, para todos os que amam o futebol", diz a jovem Armelle Ntsama, de 18 anos.

