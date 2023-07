Comunicado do Business Wire :Fermaca Networks

A Fermaca Networks (FN), provedora de infraestrutura construída com propósito que busca utilizar a faixa de servidão mais exclusiva a fim de ser uma fornecedora líder de infraestrutura de fibra não iluminada de longa distância no México, anunciou sua parceria com a Gold Data. A parceria permitirá que ambas as empresas aproveitem seus pontos fortes complementares no mercado. Além disso, a Gold Data está adquirindo um número não divulgado de pares de fibras no percurso de fase 1 da Fermaca Networks, que se origina em El Paso, Texas, e atravessa várias cidades mexicanas, indo para o sul até Queretaro e Guadalajara.

"Os principais pontos fortes da FN complementam perfeitamente os pontos fortes da Gold Data, e estamos empolgados com a oportunidade de alinhar nossos valores", afirmou Edgar Mosti, diretor de receitas da Fermaca Networks. "Os conjuntos de habilidades e a experiência das duas empresas atuam de forma sinérgica, e os clientes oriundos dos dois parceiros podem esperar uma solução conjunta fluida e bem sucedida para requerimentos de fibras em todas as áreas que atendem. Estamos intensamente focados no sucesso dos nossos clientes e acreditamos que esta parceria beneficiará nossos clientes mútuos e prospectivos". Estamos empolgados por também darmos as boas-vindas à Gold Data ao programa Fermaca Fiber Partners (FFP), no qual a empresa desempenhará um papel importante.

Estamos empolgados com a aquisição de pares de fibras na rede da Fermaca. A Gold Data complementa a rede topológica de última geração deles, que está revolucionando o exigente mercado de conectividade do México.

Estamos apoiando este mercado com uma oferta de várias redes internacionais.

"Esse novo percurso subterrâneo nos permitirá aumentar a confiável presença da Gold Data para além do cabo submarino 'Gold Data 1', que é a nossa espinha dorsal. Também, estamos muito felizes de nos juntarmos ao Fermaca Fiber Partners, que fornecerá redes ampliadas a todos os clientes da Fermaca", afirmou Renato Tradardi, CEO do Gold Data Group.

Sobre a Fermaca

A Fermaca Dreams, cuja origem remonta a 60 anos, é um conglomerado de empresas focadas em desenvolver e executar importantes projetos de infraestrutura no México. Com um histórico comprovado, uma história bem sucedida de parcerias e uma equipe gerencial sólida e profissional, as empresas da Fermaca Dreams estão comprometidas com os mais altos padrões de desenvolvimento, execução e operação de projetos.

"Born to Grow" (Nascida para crescer) é a essência do DNA da Fermaca Dreams, que busca, incansavelmente, mais oportunidades de crescimento.

A Fermaca Networks, empresa da Fermaca Infraestructura dentro do holding Fermaca Dreams, é uma desenvolvedora de infraestrutura digital com propósito que busca utilizar a faixa de servidão mais segura e mais exclusiva no México a fim de ser uma fornecedora líder da tão procurada infraestrutura de fibra não iluminada de longa distância no país. O percurso de fase 1 será completamente subterrâneo, paralelo aos existentes sistemas de gás natural em algumas seções, e seguirá os percursos das autoestradas em outros trechos, visando otimizar a segurança e o desempenho do ativo. Um histórico único e comprovado de expertise e sucesso no México, e importantes alianças estratégicas locais e internacionais, fazem dos nossos projetos de infraestrutura digital uma oportunidade única com potencial de crescimento incomparável.

Sobre a Gold Data

A Gold Data é uma premiada multinacional de tecnologia focada em infraestrutura e serviços de telecomunicações. Fornecemos conectividade direta nas Américas e no Caribe, interconectando mais de 156 PoPs (pontos de presença), 76 centrais de dados, com presença em 35 países na América Latina e no Caribe.

A Gold Data confia nos seus PoPs estratégicos, na sua diversa capacidade submarina e na sua rede, da qual tem posse total, para fornecer uma solução completa de ponta a ponta para e da América Latina e Caribe para clientes multinacionais, operadores globais, serviços OTT e fornecedores de conteúdo.

Para mais informações, acesse: https://golddata.net/ e fermacanetworks.com

Contato

Gold Data

Relações com a imprensa [email protected] +1 786 4751965

Fermaca Networks

Contato [email protected] +52 55 3683 7032

