Comunicado do Business Wire :AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics orgulhosamente anuncia sua expansão para o Oriente Médio com um novo escritório em Dubai, a cidade mais populosa nos Emirados Árabes Unidos (EAU). O novo local é um investimento para atender às crescentes necessidades de remessa para clientes importantes, ao mesmo tempo em que aprimora as soluções da cadeia de suprimentos do despachante global de carga na região.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230706581681/pt/

Global freight forwarder AIT Worldwide Logistics has expanded to the Middle East with a new office in Dubai, the most populous city in the United Arab Emirates. (Photo: Business Wire)

Idealmente situada como um ponto central de consolidação e distribuição para o Hemisfério Oriental, a AIT-Dubai atende às transportadoras cujas cadeias de suprimentos utilizam a localização multimodal cada vez mais popular para transportar carga do ar para o oceano ou vice-versa. O EAU é um dos três principais parceiros comerciais da Índia, e grande parte da carga que é transportada tem como destino cidades como Chicago, Frankfurt e Hong Kong.

De acordo com o vice-presidente da AIT na Índia e Oriente Médio, Vikram Paul, o novo escritório de Dubai possibilita a consolidação das operações regionais no sistema de gestão de transporte global da empresa.

"Consequentemente, estamos aumentando a transparência geral para os nossos clientes com negócios em e/ou passagem pelo Oriente Médio", disse Paul. "A localização de Dubai é inigualável como uma encruzilhada para o comércio global, e estamos muito satisfeitos em expandir a presença da AIT com esta adição sólida à rede mundial."

Além de gerir uma ampla diversidade de fretes aéreos e marítimos em geral, a AIT-Dubai oferece experiência em serviços especiais que transportam cargas delicadas, como racks de armazenamento de dados e outros componentes de alta tecnologia. O novo escritório também atende ao setor automotivo em expansão dos Emirados Árabes Unidos, incluindo remessas de componentes de veículos elétricos.

À medida que a presença da AIT no Oriente Médio continua sua expansão, a empresa alavancará sua experiência global nos campos governamental e aeroespacial com o aumento de serviços especiais para esses setores em Dubai. Da mesma forma, os profissionais da Divisão de Ciências da Vida da AIT planejam expandir as operações globais em parceria com o escritório de Dubai, realizando remessas importantes com temperatura controlada em instalações de armazenamento a frio no Oriente Médio para entrega em destinos na África.

O local em Dubai é o mais novo membro da rede global da AIT que conta com mais de 110 escritórios no mundo inteiro.

Zona Franca do Aeroporto de Dubai

Edifício 4EA, Escritório 4A 714

Dubai

Emirados Árabes Unidos

Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é um despachante de carga internacional que ajuda as empresas a crescer ao expandir o acesso aos mercados no mundo inteiro, onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Durante mais de 40 anos, o líder em soluções de cadeia de fornecimento com sede em Chicago vem contando com uma abordagem consultiva para construir uma rede global e parcerias confiáveis em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, automotivo, varejo de consumo, alimentos, governo, saúde, alta tecnologia, industrial e ciências da vida. Respaldado por tecnologia escalável e fácil de usar, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas porta a porta por via marítima, aérea, terrestre e ferroviária, dentro do prazo e do orçamento. Com colegas de equipe especializados em mais de 110 locais ao redor do mundo na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço alfandegário, gestão de armazéns e serviços diferenciados. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão

Na AIT, buscamos intensamente oportunidades para ganhar a confiança de nossos clientes, oferecendo excepcionais soluções logísticas mundiais, valorizando apaixonadamente nossos colegas de trabalho, parcerias e comunidades.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230706581681/pt/

Contato

Matt Sanders Gerente de Relações Públicas +1 (630) 766-8300 [email protected]

AIT Worldwide Logistics, Inc. Sede da empresa 701 N. Rohlwing Road Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248) www.aitworldwide.com

