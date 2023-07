Wall Street fecha em leve baixa; minutas do Fed não têm impacto no mercado

Wall Street fechou em leve baixa nesta quarta-feira (5), pouco surpreendida com as minutas da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano) sobre a política monetária, que confirma prováveis altas adicionais dos juros para este ano.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,37%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,18% e o S&P 500 perdeu 0,20% no fechamento.

Segundo trechos das atas da última reunião dos membros do comitê monetário (FOMC) do Fed, em 14 e 15 de junho, "a quase totalidade" dos integrantes votou a favor de uma pausa, mas avaliou que, para levar a inflação à meta de 2%, serão necessários novos ajustes nos juros.

A próxima reunião do Fed está prevista para os dias 25 e 26 de julho.

