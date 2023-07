PSG contrata Luis Enrique como treinador até 2025

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira (5) a contratação do espanhol Luis Enrique como novo treinador, para assumir a equipe no lugar de Christophe Galtier, cuja saída do clube foi oficializada horas antes.

"Representa um novo ciclo, uma nova forma de jogar, com um dos melhores treinadores do mundo, não pelo que conquistou, mas por seu estilo de futebol, ofensivo", declarou aos jornalistas o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, durante entrevista coletiva ao lado de Luis Enrique no CT do clube.