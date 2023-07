Fotógrafo encontra gafanhoto rosa em jardim no País de Gales

Um fotógrafo amador e aposentado encontrou uma espécie rara de gafanhoto de coloração rosa em um jardim no País de Gales. As imagens capturadas foram divulgadas nas redes sociais.

Gary Phillips, de 65 anos, estava podando o jardim da casa onde mora quando se deparou com o animal entre as plantas. Em entrevista à BBC, o fotógrafo afirmou que nunca tinha visto o inseto cor-de-rosa e ficou surpreso com a aparição.

“Tive que me concentrar no que tinha visto e percebi que se tratava de um gafanhoto rosa, o que me pareceu raro”, afirmou Phillips.

Após notar o gafanhoto, Gary foi buscar a câmera fotográfica para capturar imagens do animal.

Encontrar espécies de gafanhotos nas colorações verde ou marrom é bastante comum, porém avistar um na cor rosa é algo raro.

De acordo com o biólogo e entomólogo César Favacho, essa mudança de coloração ocorre devido a uma mutação chamada eritrismo, que causa um excesso da produção de pigmentação no animal.

“Ela causa esse excesso de pigmentos que acabam deixando o bicho dessa cor. Ocorre em gafanhotos, em esperanças, que é um parente dos grilos, mas nos gafanhotos acaba sendo mais marcante, porque, normalmente, eles são marrons ou verdes”, explicou.

Segundo o especialista, a cor natural verde ou marrom dos gafanhotos é utilizada como camuflagem pelos insetos. Porém, essa mudança na coloração faz o animal se destacar na vegetação e torna o inseto mais visível aos predadores.

“Como é uma coisa que deixa eles muito visíveis para predadores, principalmente aves que pegam muito esses bichos, acaba sendo mais raro ainda, porque eles não sobrevivem muito até a gente ver. Além de que, normalmente, as pessoas não prestam atenção nesses bichos”, pontuou.

Gafanhotos, esperanças e grilos são insetos da mesma ordem0. Favacho conta que há maneiras de diferenciar esses animais que têm características parecidas.

Uma delas é a partir das antenas. Os grilos têm antenas de tamanho curto ou médios e finas, as esperanças têm antenas compridas e finas, enquanto os gafanhotos contam com antenas curtas e grossas.

Outra forma de identificá-los é a partir de outras antenas que ficam localizadas no final do corpo dos insetos.

“Os grilos possuem, no final do abdômen, duas espécies de anteninhas muito compridas chamadas cercos, que são sensoriais, enquanto os gafanhotos possuem elas curtinhas. É uma outra forma que eu acho fácil de diferenciar”, adicionou.



Há mais registros de eritrismo em gafanhotos e esperanças, porém também há a possibilidade de ocorrências em outros insetos, como os grilos, mas os registros são ainda mais raros.