Comunicado do Business Wire :SYNTAGMA CAPITAL

A Syntagma Capital anunciou hoje que concluiu a aquisição da Erasteel( https://www.erasteel.com). A empresa, que continuará operando sob a marca Erasteel, é líder mundial na metalurgia convencional e do pó de aços rápidos usados para ferramentas de usinagem, perfuração e corte de alto desempenho. Além disso, a Erasteel possui capacidades únicas de reciclagem de metais na Europa, oferecendo soluções sustentáveis para a recuperação de baterias, catalisadores e metais. Em 2022, o negócio gerou uns EUR 275 milhões em receitas atendendo principalmente aos setores aeroespacial, automotivo e industrial em suas seis unidades industriais na França, Suécia e China. O negócio emprega cerca de 860 pessoas no mundo inteiro.

"Apesar de o mercado de fusões e aquisições ser muito desafiador, estamos encontrando oportunidades atraentes de cisão para colocar capital em operação e fornecer soluções de desinvestimento que oferecem velocidade e segurança. O potencial da Erasteel entusiasma muito e mal podemos esperar para trabalhar com sua equipe de gestão no crescimento internacional da empresa", disse o sócio-gerente da Syntagma, Sebastien Kiekert Le Moult.

"Temos o prazer de anunciar que Kerstin Konradsson será a CEO da Erasteel. Ela possui uma experiência muito valiosa no mundo da metalurgia depois de ter sido presidente e CEO da Boliden Smelters, além de ter ocupado vários cargos de gestão na Åkers e na SSAB. Também damos as boas-vindas a Beatrice Charon, ex-vice-presidente de Estratégia da Constellium, ao conselho consultivo da Erasteel. A intenção é aproveitar nossa experiência mundial em metais e o amplo conhecimento técnico e de P&D da Erasteel, sua presença internacional e fortes relacionamentos com clientes, para aumentar ainda mais seu crescimento, tanto organicamente quanto por meio de fusões e aquisições direcionadas. Também queremos acelerar o desenvolvimento da divisão de reciclagem da Erasteel na França", explicou Frank Coenen, sócio da Syntagma.

A equipe da Syntagma envolvida na transação incluiu Sebastien Kiekert Le Moult (sócio gerente), Frank Coenen (sócio), Benjamin Dahan (sócio), Fabio Yamasaki (diretor) e Gabriele Lo Monaco (associado sênior).

A Syntagma foi assessorada por Willkie Farr Gallagher (Hugo Nocerino e Victor Cann [equipe corporativa], Faustine Viala, Charles Bodreau, Charles-Antoine Erignac e Jordan Pontal [equipe regulatória]), Lincoln International (Géraud Estrangin, Côme de Las Cases), PwC Transaction (Eric Douheret, Clément Meudec, François-Xavier Bornet, Geoffrey Donio, Charles Simonnetto), PwC Legal and Tax (Anne-Valerie Attias-Assouline, Mathieu Norest, Morgane Croisier) e Advention Business Partners (Jean-Michel Schmitt, Iska Pivois).

Sobre a Syntagma Capital

A Syntagma investe em empresas que podem se beneficiar da experiência operacional prática para acelerar o crescimento e melhorar o desempenho de todas as partes interessadas. Somos verdadeiros operadores com experiência trabalhando e gerenciando empresas em escala global, alavancando nossos recursos internos para desenvolver estratégias de sucesso, executá-las para realizar todo o seu potencial e criar valor sustentável a longo prazo. A Syntagma investe e opera empresas em uma série de indústrias com foco específico nos mercados de materiais, produtos químicos, industriais e serviços empresariais, incluindo manufatura, distribuição, transporte e logística, aluguel de equipamentos, serviços de metais e outras indústrias. A Syntagma, como signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI) da ONU, está comprometida com os altos padrões ESG em todos os seus investimentos e possui sede está em Bruxelas (Bélgica). Para mais informações, acesse: https://syntagmacapital.com

