Comunicado do Business Wire :PHINIA Inc.

A PHINIA Inc. começará hoje a negociar na Bolsa de Valores de Nova York como uma empresa independente, sob o símbolo "PHIN". Esse passo segue a conclusão da cisão com a BorgWarner (NYSE:BWA) em 3 de julho, criando o negócio líder de Sistemas de Combustíveis e Pós-Vendas, com marcas sólidas, incluindo Delphi, Delco Remy® e Hartridge. A missão da empresa é fornecer sistemas inovadores de alta qualidade e componentes para clientes de equipamentos originais e de reposição em aplicações industriais e veículos comerciais e leves, ao passo em que potencializa a tecnologia de combustível como um caminho rumo à neutralidade de carbono.

Brady Ericson, President and Chief Executive Officer of PHINIA (Photo: Business Wire)

"Hoje é um dia muito empolgante, já que começamos este novo capítulo como um negócio independente", afirmou Brady Ericson, presidente e CEO da PHINIA. "Com a nossa estratégia focada, nossa dimensão, nossos colaboradores talentosos e nossos sólidos recursos financeiros, esse passo nos dá a liberdade de desenvolver nosso negócio e criar valor para nossos clientes, funcionários e acionistas. Nossos clientes estão buscando qualidade, eficiência, desempenho e confiabilidade, e a PHINIA tem o prazer de ser o parceiro global deles".

Ericson tem mais de 30 anos de experiência na indústria e traz conhecimento profundo dos mercados globais automotivo, industrial e de veículos comerciais, e um amplo histórico em engenharia. Anteriormente, liderou três unidades de negócios diferentes da BorgWarner, e foi o primeiro diretor estratégico da BorgWarner. Junto a ele há uma forte equipe executiva com um histórico de sucesso, incluindo Chris Gropp, vice-presidente e diretora financeira. Gropp trabalhou na BorgWarner por 20 anos e, recentemente, ocupou a posição de vice-presidente de finanças para Sistemas de Combustível e Pós-Vendas.

"Acreditamos que as fortes margens, o fluxo de caixa e a baixa alavancagem da PHINIA posiciona a empresa a entregar sólidos retornos totais aos acionistas através de crescimento lucrativo, dividendos competitivos e recompras oportunistas de ações", afirmou Gropp. "Estamos comprometidos com as nossas prioridades estratégicas e financeiras, que incluem crescimento disciplinado e reinvestimento no negócio para manter nossa posição de liderança de produto e apoiar nossos clientes com componentes e sistemas".

O foco primário da PHINIA será em aplicações e mercados que beneficiarão mais da densidade de energia e da utilidade de um combustível, impulsionando a eficiência e o desempenho dos produtos de hoje, ajudando a manter os veículos eficientes em operação por mais tempo e apoiando a transição aos combustíveis neutros e livres de carbono de amanhã.

"Nossa estratégia gira em torno de desenvolver soluções sustentáveis para motores de combustão interna e alavancar nossa tecnologia para combustíveis alternativos, que acreditamos que se tornarão rapidamente um contribuidor importante à nossa jornada rumo à neutralidade de carbono. Nossa visão de um futuro sustentável inclui uma ampla linha de soluções, incluindo combustíveis neutros e livres de carbono", afirmou Ericson.

Sobre a PHINIA

A PHINIA é uma provedora independente de componentes e soluções premium e líder do mercado com mais de 100 anos de expertise manufatureira e relações com a indústria, com um forte portfólio de marcas, incluindo Delphi, Delco Remy® e Hartridge. Com 12.900 funcionários em 44 locais em 20 países, a PHINIA está sediada em Auburn Hills, Michigan, EUA.

Com atuação em aplicações industrial e de veículos comerciais (caminhões pesados e médios, construção fora de estrada, aplicações marítimas, agrícolas e industriais) e de veículos leves de passageiros, caminhões, vans e veículos utilitários esportivos, desenvolvemos sistemas de combustível e peças de reposição que mantêm motores de combustão operando com máximo desempenho, do modo mais limpo e eficiente possível, ao mesmo tempo em que investimos em tecnologias futuras que liberarão o potencial dos combustíveis alternativos.

Ao fornecer o que o mercado precisa hoje para se tornar mais eficiente e sustentável, ao mesmo tempo em que desenvolvemos produtos e soluções inovadores para um amanhã mais limpo, somos o parceiro de escolha de uma gama diversificada de clientes industriais e de pós-venda, impulsionando nossa jornada compartilhada rumo a um amanhã neutro em carbono e livre de carbono.

(Delco Remy® é uma marca comercial registrada da General Motors Corporation, licenciada à BorgWarner PDS (Anderson) LLC)

