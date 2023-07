Ativistas ambientais interrompem dois jogos de Wimbledon

Dois jogos de Wimbledon foram interrompidos por ativistas da organização ambiental "Just Stop Oil" nesta quarta-feira (5), algo que a ministra do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, qualificou de "inaceitável".

O primeiro protesto aconteceu no duelo entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o japonês Sho Shimabukuro, pela primeira rodada do torneio, quando um homem e uma mulher invadiram a quadra 18 do All England Club de Londres e atiraram confetes de cor laranja, "inofensivos para o meio ambiente", segundo comunicado da organização, e peças de um quebra-cabeças. O homem se sentou próximo da rede.

Ambos foram evacuados pelos seguranças, enquanto a quadra era limpa para o reinício da partida.

Um pouco depois, um terceiro ativista também usou esses confetes para interromper outro jogo na quadra 18, entre a britânica Katie Boulter e a australiana Daria Saville, pela primeira rodada da chave feminina.

As três pessoas foram detidas por "intrusão agravada e danos criminais", informou a polícia no Twitter.

"Em Wimbledon, os manifestantes estavam decididos a arruinar o jogo para os espectadores e admiradores do esporte em todo o mundo. É inaceitável", lamentou Braverman.

"Seremos firmes com os manifestantes egoístas que têm a intenção de arruinar nossos eventos esportivos internacionais", acrescentou a ministra.

A "Just Stop Oil" é uma organização que pede ao governo britânico que proíba a exploração de novas reservas de petróleo e gás natural.

O grupo já promoveu várias ações pacifistas em eventos esportivos de grande audiência, especialmente o jogo de críquete entre Austrália e Inglaterra da semana passada e na Copa do Mundo de Snooker, uma variação do bilhar muito popular no Reino Unido.

Os organizadores de Wimbledon confirmaram antes do início do torneio que tinham reforçado a segurança para impedir este tipo de manifestação.

