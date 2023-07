Roberto Firmino assina com o saudita Al Ahli

O atacante brasileiro Roberto Firmino fechou nesta terça-feira (4) com o Al Ahli, anunciou o clube saudita, adquirindo assim mais um jogador de destaque ao seu elenco, depois de ter contratado recentemente o goleiro senegalês Edouard Mendy, que estava no Chelsea.

Firmino, de 31 anos, deixou o Liverpool após oito temporadas no time inglês, com o qual conquistou a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes em 2019, a Premier League em 2020 e a Copa da Inglaterra em 2022.

Ele chega ao futebol saudita livre no mercado, depois de ter rescindido recentemente seu contrato com os 'Reds'. O Al Ahli oficializou a contratação com um vídeo em suas redes sociais e o jogador vai ficar no clube até 2026.

O atacante brasileiro, que disputou 55 jogos pela seleção brasileira, vai desembarcar em Jidá e sua chegada faz parte da onda de contratações empreendidas por diversos clubes da Arábia Saudita, que buscam dar um salto de qualidade em seu futebol e reforçar as aspirações do país de ser capaz de sediar a Copa do Mundo ou os Jogos Olímpicos no futuro.

O astro português Cristiano Ronaldo joga pelo Al Nassr desde janeiro e outros grandes nomes seguiram seus passos desde então, principalmente seu ex-companheiro de equipe francês do Real Madrid Karim Benzema, que recentemente se juntou ao Al Ittihad.

