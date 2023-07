Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa da Ucrânia com a situação em 4 de julho às 04h (Bras.). (135 x 140 mm) - Atualização disponível

2/ Três cenários de refrigeração da central nuclear de Zaporizhzhia após a destruição da represa de Kakhovka, que alimenta essa instalação elétrica. (135 x 182 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

3/ Mapa da central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia. (135 x 117 mm) - Atualização disponível

4/ Mapas das principais zonas da contraofensiva ucraniana em 3 de julho de 2023. (135 x 160 mm) - Atualização disponível

* Israel-palestinos-conflito:

1/ Mapa da Cisjordânia localizando as colônias israelenses e Jenin. (135 x 116 mm) - Disponível

2/ Localização de Jenin e do campo de refugiados, na Cisjordânia ocupada, objetivo da operação militar mais importante de Israel nos últimos anos. (90 x 79 mm) - Atualização disponível

* França-homicídio-investigação-polícia-distúrbios-governo: balanço dos danos materiais, ataques registrados e detenções na França desde a morte de um adolescente baleado por um policial em 27 de junho. (135x91 mm) - Atualização disponível

* Nuclear-meio-ambiente-Japão-Fukushima-contaminação-oceanos-energia-terremoto-tsunami: mapa dos danos na central nuclear de Fukushima em 2011 e os depósitos temporários de armazenamento de água. (135 x 133 mm) - Atualização disponível

* Clima-meio-ambiente-seca-meteorologia:

1/ Explicação de El Niño e La Niña, dois fenômenos climáticos opostos no Oceano Pacífico que podem ter um impacto significativo na meteorologia, nos incêndios florestais e ecossistemas. (135 x 118 mm) - Atualização disponível

2/ Mudanças no Oceanic Niño Index das anomalias da temperatura do mar no Oceano Pacífico centro-oriental, desde 1950. (135 x 95 mm) - Disponível

* Peru-vulcão-saúde-meio-ambiente: localização do vulcão Ubinas, que aumentou sua atividade com duas explosões e a expulsão de cinzas que atingiram localidades próximas, segundo o Instituto Geofísico do Peru (IGP). (45 x 63 mm) - Disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/