Jornalista russa hospitalizada após agressão na Chechênia

Uma jornalista investigativa russa que trabalha para o jornal independente Novaya Gazeta foi hospitalizada depois de ser agredida na Chechênia, informou nesta terça-feira (4) a ONG de defesa dos direitos humanos Memorial.

Elena Milashina, especialista no conflito na Chechênia, foi agredida depois de viajar à república russa do Cáucaso para acompanhar um julgamento, de acordo com a ONG.

"Elena Milashina está com os dedos quebrados e às vezes perde a consciência", informou a Memorial em um comunicado. "Todo o corpo está coberto de hematomas".

O carro que levava a jornalista e seu advogado Alexander Nemov foi atacado por "homens armados" na estrada que vai do aeroporto até a capital da Chechênia, Grozny, segundo a Memorial.

Elena Milashina provocou a ira das autoridades chechenas por documentar vários casos de execuções extrajudiciais.

Em fevereiro de 2022 ela foi obrigada a abandonar temporariamente a Rússia, segundo o Novaya Gazeta, por ter recebido ameaças do líder checheno Ramzan Kadyrov, que a chamou de "terrorista".

