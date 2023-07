Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics

Lineage Logistics ("Lineage" ou a "Empresa"), um dos principais fundos de investimentos imobiliários (REITs) do setor industrial de temperatura controlada e fornecedores de soluções integradas em todo o mundo, anunciou hoje a nomeação de Brooke Miller como presidente da região Ásia-Pacífico. Nessa função, ela supervisionará as operações da empresa em toda a região, inclusive na Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Sri Lanka e Vietnã, e se reportará a Jeff Rivera, diretor global de operações da Lineage.

Brooke Miller traz para a Lineage uma ampla variedade de experiência como executiva sênior em liderança de Lucros e Perdas (P&L), estratégia, finanças, vendas e marketing. Além disso, ela liderou a região Ásia-Pacífico da Castrol (NYSE: BP), uma empresa da BP, líder global de US$ 2 bilhões em lubrificantes de alto desempenho para os setores automotivo, industrial, marítimo e aeroespacial, onde foi responsável por uma equipe de 900 funcionários em 11 países. Antes de ocupar o cargo, ela foi vice-presidente de comércio varejista, vendas e marketing da Castrol, onde supervisionou as operações, o marketing, a logística, os combustíveis B2B e o gerenciamento de ativos. Brooke Miller também atuou como diretora financeira da BP Austrália, Nova Zelândia e China, onde foi responsável pela liderança estratégica e operacional dos negócios B2C e B2B.

"Brooke traz uma experiência incrível na criação e ampliação de negócios bem-sucedidos na região da Ásia-Pacífico, e estou confiante de que seu trabalho será fundamental para o sucesso das operações da Lineage na região", disse Rivera. "Sua visão centrada no cliente e experiência comprovada em logística e transporte fornecerão um impulso crítico aos nossos esforços para criar valor adicional para nossos clientes em toda a cadeia de abastecimento de alimentos da região".

"Estou muito feliz por ingressar na Lineage, pois a empresa continua a fornecer as soluções mais abrangentes e integradas para nossos clientes, além de trabalhar para criar uma cadeia de abastecimento de alimentos mais ampla e conectada para a crescente população da região", disse Brooke Miller. "Espero com expectativa trabalhar com nossas equipes de instalações para reforçar os mais altos padrões operacionais e de segurança, bem como a excelência no atendimento ao cliente que nossos clientes, que incluem muitas das mais respeitadas marcas regionais e globais de alimentos, esperam da Lineage".

A Lineage marcou sua entrada na regição da Ásia-Pacífico com a aquisição da Emergent Cold pela empresa em 2020. Desde então, a Lineage cresceu organicamente e por meio de aquisições em todos os mercados regionais em que opera, anunciando recentemente compras na Nova Zelândia e Singapura.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage Logistics é uma das principais provedoras de soluções de logística e REIT industriais com controle de temperatura ao redor do mundo. Possui uma rede mundial de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando quase 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade, abrangendo países na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Combinando sua experiência líder do setor em soluções de logística de ponta a ponta e tecnologia inovadora, a Lineage faz parceria com as maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo para aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, minimizar o desperdício na cadeia de suprimentos e, o mais importante, alimentar o População mundial. Em reconhecimento às inovações líderes e às iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage foi nomeada uma empresa CNBC Disruptor 50 por três anos consecutivos, duas vezes nomeada uma empresa dos EUA com melhor gestão, nomeada a empresa número 1 em ciência de dados e a 23ª no geral na lista da Fast Company das empresas mais inovadoras do mundo, além de ser incluída na lista Change the World da Fortune. (www.lineagelogistics.com)

