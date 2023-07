Ancelotti será técnico do Brasil a partir da Copa América de 2024

O italiano Carlo Ancelotti será o técnico do Brasil a partir da Copa América-2024, que será disputada entre junho e julho desse ano nos Estados Unidos, assim que terminar seu contrato com o Real Madrid, disse uma fonte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) à AFP nesta terça-feira (4).

Minutos antes, a entidade confirmou em um comunicado que o técnico Fernando Diniz, do Fluminense, vai comandar a seleção brasileira durante um ano, até que 'Carletto' assuma o cargo.

O premiado treinador italiano, de 64 anos, tem contrato com os 'merengues' até o final de junho de 2024 e tem dito publicamente que espera cumpri-lo.

A confirmação põe fim a meses de negociações entre Ancelotti e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que sempre o considerou o "plano A" para substituir Tite.

Tite, no comando da seleção desde 2016, deixou o cargo após a derrota para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, em dezembro.

Quando assumir, Ancelotti se tornará o primeiro estrangeiro a comandar a seleção brasileira em quase sessenta anos, desde que o argentino Filpo Núñez o fez em 7 de setembro de 1965.

Enquanto isso, Diniz, de 49 anos, vai comandar o Fluminense e o Brasil ao mesmo tempo.

"Fernando Diniz vai comandar a Seleção Brasileira por um ano, e tenho certeza de que com muita competência, como sempre fez durante sua carreira profissional", anunciou Ednaldo Rodrigues em um vídeo oficial.

Diniz ganhou reconhecimento em toda a América do Sul pelo futebol de alta qualidade que o tricolor carioca exibiu no início do ano, mas que decaiu nas últimas semanas.

"É um sonho, uma honra e um enorme orgulho servir a seleção", disse Diniz.

O técnico brasileiro, que será apresentado nesta quarta-feira no Rio, comandará as seis partidas sul-americanas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 que serão disputadas este ano, incluindo os clássicos contra Argentina e Uruguai.

O Brasil estreia em setembro contra a Bolívia em casa e contra o Peru como visitante.

