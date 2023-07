Rússia reduzirá exportação de petróleo em 500.000 barris por dia em agosto

A Rússia informou nesta segunda-feira (3) que reduzirá as exportações de petróleo em 500.000 barris por dia em agosto, uma medida com o objetivo de "equilibrar o mercado" e que coincide com o anúncio da Arábia Saudita de que prolongará uma redução de sua produção.

"No âmbito dos esforços para equilibrar o mercado, a Rússia vai reduzir voluntariamente suas vendas aos mercados petroleiros em 500.000 barris por dia em agosto", afirmou o vice-primeiro-ministro russo e titular da pasta da Energia, Alexander Novak.

