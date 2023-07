Reino Unido destaca 'avanços reais' nas relações com UE

O ministro britânico das Relações Exteriores, James Cleverly, celebrou nesta segunda-feira (3), em Bruxelas, os "avanços reais" nas relações entre Reino Unido e União Europeia (UE), depois do acordo alcançado em março sobre as disposições pós-Brexit para a Irlanda do Norte.

"Constatamos avanços reais e me comprometo a manter essa trajetória positiva", disse o ministro James Cleverly no Parlamento Europeu, ao lado do vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic.

"Devemos reconhecer que não vamos concordar em tudo. Mas, com relações responsáveis, podemos administrar nossas diferenças, tirando o melhor partido das áreas em que estamos de acordo", acrescentou Cleverly.

O ministro britânico das Finanças, Jeremy Hunt, esteve em Bruxelas na semana passada para assinar um acordo de cooperação entre Reino Unido e UE sobre serviços financeiros.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, busca revitalizar as relações com o bloco, após assinar em março um acordo para facilitar a circulação de mercadorias no Reino Unido, evitando a imposição de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte (britânica) e a República da Irlanda, que pertence à UE.

Esta condição consta do pacto da Sexta-Feira Santa que, em 1998, pôs fim a três décadas de violência na ilha.

Nesta segunda-feira, Cleverly visitará a sede da Otan em Bruxelas e se reunirá com o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, antes da cúpula da organização em Vilnius na próxima semana.

