Alcaraz começa Wimbledon como número 1 do mundo

O tenista espanhol Carlos Alcaraz apareceu pela segunda semana consecutiva como número 1 do mundo, no ranking publicado pela ATP nesta segunda-feira (3), primeiro dia do torneio de Wimbledon, no qual o sérvio Novak Djokovic (2º) defenderá seu título do ano passado.

A lista não teve nenhuma mudança no Top 10, após uma semana de poucas atividades, prévia ao início do quadro principal do terceiro Grand Slam da temporada.

A maior ascensão no Top 100 foi do americano Christopher Eubanks, campeão do ATP 250 de Maiorca no último sábado, que subiu 34 posições e agora é o número 43 do mundo.

Na terça-feira, na primeira rodada de Wimbledon, Eubanks será o adversário de Thiago Monteiro, o brasileiro mais bem colocado do ranking, na 95ª posição.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 3 de julho:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 7675 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 7595

3. Daniil Medvedev (RUS) 5890

4. Casper Ruud (NOR) 4960

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4670

6. Holger Rune (DIN) 4510

7. Andrey Rublev (RUS) 4255

8. Jannik Sinner (ITA) 3345

9. Taylor Fritz (EUA) 3310

10. Frances Tiafoe (EUA) 3085

11. Karen Khachanov (RUS) 3035

12. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2760

13. Cameron Norrie (GBR) 2610

14. Borna Coric (CRO) 2305

15. Tommy Paul (EUA) 2250 (+2)

16. Lorenzo Musetti (ITA) 2210 (-1)

17. Alex De Minaur (AUS) 2115 (-1)

18. Hubert Hurkacz (POL) 2060

19. Francisco Cerúndolo (ARG) 1860

20. Pablo Carreño (ESP) 1640

95. Thiago Monteiro (BRA) 626 (+1)

