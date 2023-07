Morre escritora ucraniana ferida em bombardeio a restaurante de Kramatorsk

A escritora ucraniana Victoria Amelina, ferida na semana passada em um ataque com mísseis a um restaurante em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, faleceu no sábado no hospital, anunciou uma organização não governamental neste domingo (2).

"Informamos que a escritora Victoria Amelina faleceu em 1º de julho no Hospital Mechnikov, em Dnipro", revelou em comunicado a organização PEN Ucrânia, que promove a liberdade de expressão e a literatura.

"Sua morte foi causada por ferimentos incompatíveis com a vida, sofridos durante o bombardeio russo ao restaurante em Kramatorsk", indicou a mesma fonte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Divulgamos essa notícia depois que os membros da família de Victoria tomaram conhecimento e com o consentimento deles", acrescentou a PEN.

A escritora de 37 anos foi gravemente ferida enquanto jantava no restaurante Ria Pizza, popular entre militares, cooperantes e jornalistas, e foi hospitalizada em Dnipro com "múltiplas fraturas na base do crânio", segundo o neurocirurgião Vitali Savenkov.

Amelina estava acompanhada por três colombianos que sofreram ferimentos leves: o ex-comissário da paz Sergio Jaramillo, o romancista Héctor Abad Faciolince e a jornalista Catalina Gómez.

Com sua morte, sobe para 13 o número de falecidos no ataque russo ao restaurante em Kramatorsk.

Autora de vários romances traduzidos para diferentes idiomas, a escritora nascida em Lviv "expandiu seu trabalho além da literatura" após a invasão russa da Ucrânia, e "documentou os crimes de guerra russos nos territórios ocupados", de acordo com a PEN Ucrânia.

jnd/fio/mas/ll/am