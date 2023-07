Venus Williams diz que quer jogar até os 50 anos

A tenista americana Venus Williams, que se prepara para disputar o torneio de Wimbledon pela 24ª vez, declarou neste sábado (1) que não pensa em aposentadoria e se acha capaz de continuar jogando até os 50 anos.

Venus, que tem 43 anos e conquistou sete títulos de Grand Slam na carreira, negou que vai seguir os passos de sua irmã mais nova Serena, que se aposentou em setembro de 2022.

Ex-número 1 do mundo e atualmente na 554ª posição do ranking da WTA, ela acredita que ainda tem um bom tempo de carreira pela frente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ninguém fez isso antes, então se alguém é capaz, sou eu", declarou Venus, que recebeu um convite para disputar Wimbledon, torneio que já venceu cinco vezes.

"Os Grand Slams são muito importantes para mim", acrescentou a tenista, que voltou a competir em junho, no ATP 250 de 's-Hertogenbosch (Holanda), depois de cinco meses longe das quadras devido a uma lesão muscular.

"Minha motivação é continuar como sempre fiz", afirmou.

Na semana passada, no torneio de Birmingham, Venus Williams venceu a italiana Camila Giorgi e conseguiu sua primeira vitória sobre uma jogadora do Top 50 do circuito feminino desde 2019.

Na próxima segunda-feira, ela vai pisar pela primeira vez na quadra central de Wimbledon desde 2017, contra outra jogadora convidada pelos organizadores, a ucraniana Elina Svitolina (75ª).

dj/pi/obo/bnl/dr/cb