Argentino Francisco Cerúndolo é campeão do ATP 250 de Eastbourne

O tenista argentino Francisco Cerúndolo, número 19 do mundo, foi campeão do ATP 250 de Eastbourne (Inglaterra) neste sábado (1), ao derrotar na final o americano Tommy Paul (17º).

Cerúndolo fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 1-6 e 6-4, em duas horas e 27 minutos.

Depois de vencer o primeiro set, o argentino se desconcentrou no segundo, em que Paul sentiu dores no quadril e pediu atendimento médico.

No set decisivo, Cerúndolo se recuperou para conquistar seu primeiro título na grama, a dois dias do início de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.

Este é o segundo troféu na carreira do argentino de 24 anos, depois de vencer o torneio de Bastad (Suécia) no ano passado, no saibro.

Horas antes da partida valendo o título, Cerúndolo teve que terminar a semifinal contra o americano Mckenzie McDonald, que tinha começado na sexta-feira e foi interrompida por conta da chuva.

Paul também garantiu sua vaga na final entrando em quadra neste sábado, para derrotar o francês Gregoire Barrère.

-- Resultados deste sábado do ATP 250 de Eastbourne:

- Simples masculino - Semifinais:

Francisco Cerúndolo (ARG) x Mackenzie McDonald (EUA) 2-6, 7-5, 6-2

Tommy Paul (EUA) x Grégoire Barrère (FRA) 6-4, 6-3

- Final:

Francisco Cerúndolo (ARG) x Tommy Paul (EUA) 6-4, 1-6, 6-4

