Acidente rodoviário deixa ao menos 52 mortos no Quênia

Ao menos 52 pessoas morreram na sexta-feira (30) em um acidente de estrada no oeste do Quênia, quando um caminhão colidiu com outros veículos, atropelando pedestres em uma via bastante movimentada, informou a polícia neste sábado (1º).

"O balanço subiu para 52, depois que mais três feridos morreram no hospital", disse à AFP o comandante da polícia local, Geoffrey Mayek.

O acidente ocorreu por volta das 18h30 (12h30 no horário de Brasília) em um trecho da rodovia entre Nakuru e Kericho, em uma região conhecida por suas plantações de chá. O caminhão colidiu com veículos, microônibus, mototáxis e diversas barraancas de mercado.

O ministro dos Transportes, Kipchumba Murkomen, visitou o local e disse à imprensa que novas medidas de segurança serão introduzidas, após o incidente, ao qual se referiu uma tragédia "terrível" e "dolorosa".

"Foi aberta uma investigação para esclarecer a causa do acidente, mas pedimos aos condutores que sejam prudentes e sigam as normas", afirmou.

Segundo o comissário regional do Vale do Rift, Abdi Hasan, as operações de busca foram. Hassan disse ainda que mais de 30 pessoas ficaram feridas.

O presidente do Quênia, William Ruto, expressou suas condolências após o acidente.

"É uma pena que algumas das mortes sejam jovens com um futuro promissor e empresários que cuidam de seus negócios diários", disse ele no Twitter.

Segundo a Cruz Vermelha local, as chuvas fortes dificultam as operações de resgate.

"É um momento obscuro para a população de Kericho. Meu coração está com as famílias que acabam de perder seus entes queridos", disse pelo Facebook o governador de Kericho, Erick Mutai.

Imagens divulgadas pelas emissoras de TV locais mostraram vários veículos destruídos. Nas redes sociais, muitos usuários postaram mensagens com uma vela ao lado do nome do local "Londiani".

Collins Kipkoech, principal médico do hospital de Kericho, disse ter recebido 45 cadáveres, mas outros também foram enviados para diferentes centros de saúde.

"E o resgate continua", disse ele.

"O caminhão estava indo a toda velocidade e buzinando", relatou Maureen Jepkoech, que testemunhou o acidente.

"Tentou desviar de vários veículos" antes de bater, acrescentou.

"O acidente aconteceu em um instante", disse outra testemunha, Joel Rotich. "Muitos não tiveram tempo de escapar", completou.

O número de pessoas falecidas em acidentes rodoviários no Quênia tem aumentado nos últimos anos, segundo dados do governo. Apenas em 2022, 4.690 pessoas morreram em incidentes desse tipo.

