Papa Francisco recebe em audiência a mulher de Julian Assange

O papa Francisco recebeu, nesta sexta-feira (30), em audiência privada, a mulher do fundador do Wikileaks Julian Assange, que está à espera do resultado de seu recurso contra a decisão do governo britânico de extraditá-lo para os Estados Unidos.

O papa "recebeu em audiência Stella Assange e membros de sua família", indicou o Vaticano em um comunicado.

No Twitter, Stella Assange confirmou ter mantido essa audiência privada com o pontífice argentino de 86 anos. "Estamos sobrecarregados", acrescentou.

Preso pela polícia britânica, em 2019, após sete anos confinado na embaixada do Equador em Londres para evitar ser extraditado para a Suécia por acusações de assédio sexual, Julian Assange permanece em uma prisão de alta segurança no leste da capital britânica.

O fundador do Wikileaks, de 51 anos e nacionalidade australiana, é alvo de acusações nos Estados Unidos por ter divulgado segredos militares americanos, em 2010, sobre as guerras do Iraque e do Afeganistão.

Caso seja condenado nos Estados Unidos, poderá passar anos na prisão.

Em uma manifestação recente em Londres contra a extradição do marido, Stella Assange disse que o envio de Julian aos Estados Unidos poderia acontecer em breve.

"Julian poderá ser extraditado daqui a algumas semanas. Não temos um calendário preciso, mas realmente é a fase final", disse à imprensa.

Seus partidários o apresentam como um mártir da liberdade de imprensa.

