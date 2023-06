Eubanks e Mannarino vão disputar final do Torneio de Maiorca

O americano Christopher Eubanks jogará a final do Torneio de Maiorca contra o francês Adrian Mannarino, após as vitórias dos dois tenistas nesta sexta-feira nas semifinais.

Eubanks derrotou na primeira semifinal o sul-africano Lloyd Harris por 4-6, 6-3 e 7-6 (11/9).

Depois de perder o primeiro set Eubanks reagiu e venceu de virada.

O americano, número 77 do mundo, salvou três match points quando perdia por 5-4 no terceiro set e levou a melhor no tie-break, um dia depois de eliminar o francês Arthur Rinderknech.

Já Mannarino, 43º do mundo, se classificou para a decisão ao vencer por 7-6 (7/4) e 6-4 o alemão Yannick Hanfmann (48º), que havia eliminado na segunda rodada o primeiro cabeça-de-chave, o grego Stefanos Tsitsipas.

--- Resultados do Torneio de Maiorca:

- Simples masculino - Semifinais:

Christopher Eubanks (EUA) x Lloyd Harris (RSA) 4-6, 6-3, 7-6 (11/9)

Adrian Mannarino (FRA/N.4) x Yannick Hanfmann (ALE) 7-6 (7/4), 6-4

