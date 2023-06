Atacante senegalês Nicolas Jackson deixa Villarreal para jogar no Chelsea

O atacante senegalês Nicolas Jackson, que estava no espanhol Villarreal, assinou nesta sexta-feira por oito anos com o Chelsea, anunciou o clube inglês.

Jackson, nascido há 22 anos na Gâmbia e autor de 12 gols na última Liga espanhola, ele já disputou três jogos pela seleção de Senegal.

O Chelsea não especificou o custo da operação, mas segundo a imprensa seriam 32 milhões de libras (R$ 194 milhões na cotação atual).

"Estamos felizes em receber Nicolas no Chelsea. Ele é um jogador com grande potencial, como mostrou na última temporada com o Villarreal. Acreditamos que ele está perto de entrar em uma nova etapa em sua carreira e estamos ansiosos para vê-lo trabalhar com nosso novo treinador. Mauricio Pochettino e seus companheiros", comentaram os co-diretores desportivos do clube, Laurence Stewart e Paul Winstanley, citados no comunicado.

Esta é a primeira contratação do Chelsea para a nova temporada. Recentemente vinham ocorrendo as saídas de vários jogadores, como N'Golo Kanté, Edouard Mendy e Kalidou Koulibaly para clubes da Arábia Saudita.

O Chelsea também viu Mateo Kovacic se juntar ao Manchester City, Kai Havertz se transferir para o Arsenal e Ruben Loftus-Cheek para o Milan. Mason Mount poderá em breve assinar com o Manchester United.

