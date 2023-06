Acidente rodoviário deixa ao menos 48 mortos no Quênia, diz polícia

Ao menos 48 pessoas morreram nesta sexta-feira (30) em uma colisão entre um caminhão e vários veículos no oeste do Quênia, informou a polícia deste país do leste da África.

"Atualmente podemos confirmar a morte de 48 pessoas e acreditamos que uma ou duas mais ainda possam estar presas debaixo do caminhão", após o acidente, ocorrido na rodovia entre as cidades de Kericho e Nakuro, disse à AFP o comandante da polícia, Geoffrey Mayek.

"Trinta pessoas ficaram seriamente feridas e foram levadas a vários hospitais. O número pode ser maior, mas por enquanto só temos certeza de que são 30", acrescentou.

Segundo a imprensa local, as chuvas fortes dificultam as operações de resgate.

"Suspeitamos que um caminhão que circulava (...) em direção a Kericho perdeu o controle e colidiu com os 'matatus' [micro-ônibus locais], que estavam em um ponto, atropelando estes 'matatus' e ferindo os passageiros e pedestres que estavam ao lado do ponto".

Imagens divulgadas pelas emissoras de TV locais mostraram vários veículos destruídos.

"É um momento obscuro para a população de Kericho. Meu coração está com as famílias que acabam de perder seus entes queridos", disse pelo Facebook o governador de Kericho, Erick Mutai.

O número de pessoas falecidas em acidentes rodoviários no Quênia tem aumentado nos últimos anos, segundo dados do governo.

