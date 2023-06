Comunicado do Business Wire :Tideworks Technology Inc.

Tideworks Technology® Inc. (Tideworks), uma prestadora de serviços completos de soluções abrangentes de sistemas operacionais de terminais (TOS), anunciou hoje que a Santa Marta International Terminal Company (SMITCO), uma operadora de terminais de contêineres com sede em Santa Marta, Colômbia, agora está em operação com a solução TOS marítima de última geração da Tideworks, Mainsail 10.

A SMITCO atualizou com sucesso da solução Mainsail herdada da Tideworks para a Mainsail 10 avançada, oferecendo às operadoras de terminais mais flexibilidade através de uma experiência de usuário altamente configurável, recursos inteligentes de integração de terceiros e maior visibilidade para melhorar tomadas de decisão com relatórios responsivos e poderosos. O legado TOS foi implantado em 2009, e este marco marca quase 15 anos de parceria entre a Tideworks e o terminal. Esta entrada em operação também é a 15a implementação bem-sucedida da Mainsail 10 da Tideworks.

"A SMITCO movimenta o terceiro maior volume de carga na Colômbia, tornando essencial para nós termos uma tecnologia que agilize as operações e nos ajude a evoluir para satisfazer as necessidades da cadeia de fornecimento internacional", disse Juanita del Castillo, Diretora Geral da SMITCO. "Valorizamos nossa cooperação com a Tideworks. Com a Mainsail 10, podemos aumentar o fluxo de carga, reduzir custos e gerenciar operações de forma mais eficaz e produtiva."

A Mainsail 10 se integra perfeitamente com sistemas de terceiros e oferece ao SMITCO uma ferramenta de gerenciamento de alto desempenho que o terminal pode escalar à medida que as operações mudam. Como porta de entrada para o comércio entre a América do Sul, América do Norte e Europa, o uso da Mainsail 10 pela SMITCO irá ajudar o terminal a gerenciar volumes flutuantes de carga de várias partes interessadas na cadeia de fornecimento.

"Estamos orgulhosos de continuar o impulso mundial da Mainsail 10 e apoiar as operações cruciais da SMITCO em toda a região", disse Thomas Rucker, Presidente da Tideworks Technology. "A atualização para a Mainsail 10 tem por base nosso relacionamento de longa data com a SMITCO e auxilia os esforços de crescimento e modernização da empresa em suas operações. Este também é um marco importante, pois a Tideworks continua reforçando nossa presença na região da América Latina."

A SMITCO implantou a Mainsail 10 no fim do primeiro trimestre de 2023. A Tideworks prestou todos os serviços de implementação associados que permitiram à SMITCO fazer uma transição operacional suave ao mais recente TOS da Tideworks. Estes serviços incluíam gerenciamento de projetos, personalização de software, configuração e instalação, serviços de integração, treinamento de usuários e assistência para entrada em operação. Junto com a Mainsail 10, a SMITCO utiliza o Spinnaker Planning Management System® e o Traffic Control, o portal de web Forecast® e o EDI Porter, que também foram implantados pela Tideworks em 2009.

SMITCO é uma joint venture entre a Sociedad Portuaria de Santa Marta e a filial da Tideworks, SSA Marine, que inclui a SSA International, a maior operadora privada de terminais marítimos do mundo.

Sobre a Tideworks Technology

A Tideworks é uma prestadora de serviços completos de soluções abrangentes de sistemas operacionais de terminais para crescimento de operações de terminais marítimos e intermodais ao redor do mundo. A empresa ajuda mais de 120 instalações a executar suas operações de modo mais eficiente e lucrativo. Desde o uso otimizado de equipamentos até tempos de giro mais rápidos, a Tideworks trabalha em todas as etapas das operações do terminal para maximizar a produtividade e o atendimento ao cliente. Para mais informações sobre a Tideworks Technology, uma solução da Carrix, acesse www.tideworks.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

