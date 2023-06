Petra Kvitova vence Donna Vekic e conquista WTA 500 de Berlim

A tenista tcheca Petra Kvitova, nona do ranking mundial, conquistou o WTA 500 de Berlim neste domingo ao derrotar a croata Donna Vekic (23ª) na final do torneio por 6-2 e 7-6 (8/6).

Depois de ter vencer o primeiro set com muita autoridade, a ex-número dois do mundo encontrou grande resistência no segundo, mas fez valer sua experiência para se impor no tie-break.

Kvitova, de 33 anos, conquistou o segundo título do ano (após vencer o WTA 1000 de Miami em março), o 31º da carreira, a oito dias do início de Wimbledon, torneio que conquistou duas vezes, em 2011 e 2014.

