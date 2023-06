Incêndios florestais deixam qualidade do ar insalubre em Montreal, alerta estudo

Os incêndios florestais no Canadá deixaram Montreal coberta de poluição neste domingo, o que lhe rendeu a pior qualidade do ar entre as grandes cidades do mundo, aponta um estudo.

A cidade mais populosa da província do Quebec tinha uma qualidade do ar "insalubre", em meio a centenas de incêndios florestais no país, segundo o IQAir, que monitora a poluição em todo o mundo.

O Ministério do Meio Ambiente do Canadá avisou a várias regiões do Quebec que "as concentrações altas de partículas finas causavam uma qualidade do ar ruim e reduziam a visibilidade". A pasta pediu aos moradores que evitem atividades ao ar livre e usem máscara se precisarem sair.

Eventos externos, como shows e competições esportivas, foram cancelados devido à mistura de fumaça e nevoeiro insalubre. "É realmente como uma névoa, só que é fumaça dos incêndios florestais. É muito difícil respirar e arde um pouco os olhos", descreveu Fauve Lepage Vallee, 18 anos, que lamentou o cancelamento de um festival.

Existem 80 incêndios florestais ativos no Quebec, segundo a agência de proteção contra incêndios florestais Sopfeu, que registrou vários focos neste fim de semana, devido às temperaturas elevadas e à seca.

"A amplitude da fumaça torna particularmente difícil para os aviões-tanque e helicópteros serem efetivos", explicou a agência, segundo a qual "quantidades importantes" de chuva são esperadas para amanhã ou depois no noroeste da província.

O centro canadense de incêndios florestais CIFFC lista mais de 450 incêndios ativos em todo o país, dos quais 240 estão fora de controle.

O Canadá vive um ano de incêndios sem precedentes, com mais de 7,4 milhões de hectares queimados desde janeiro.

