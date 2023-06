Canadá aprova lei que obriga Google e Meta a pagar empresas de mídia

O Congresso do Canadá aprovou, nessa quinta-feira, 22, uma lei que estabelece que as plataformas digitais ou big techs, como Google e Meta, paguem as empresas de comunicação para a veiculação de conteúdos jornalísticos nas plataformas.

Segundo o texto do projeto, a Lei de Notícias On-line tem como objetivo "reequilibrar a dinâmica de poder no mercado de notícias digitais, garantindo uma compensação justa para os meios de comunicação e jornalistas do país".

O projeto busca garantir que acordos financeiros com a mídia canadense sejam feitos para autorizar a disseminação dos conteúdos nas plataformas digitais.

A ideia é baseada em modelo semelhante ao aprovado na Austrália em 2021. Na época, em resposta, o Facebook restringiu a veiculação e o compartilhamento de conteúdos noticiosos da mídia australiana na plataforma.

Em março deste ano, a empresa Google limitou temporariamente o acesso aos conteúdos para menos de 4% dos canadenses, em teste durante a tramitação do projeto no país.

Em junho, também em reação ao projeto de lei, a Meta afirmou que bloquearia o compartilhamento de conteúdos noticiosos do Facebook e Instagram no país. Com a recente aprovação do texto, a big tech reafirmou que seguirá com a promessa antes mesmo de a lei entrar em vigor.

Após passar pela Câmara e pelo Senado, o texto aguarda a sanção da governadora-geral do Canadá, Mary Simon.