EUA: carro invade casa e mata jogador brasileiro de futebol

Um acidente da cidade de Lakeland, nos Estados Unidos, deixou um brasileiro morto na tarde da segunda-feira, 19. Yuri dos Santos Vasconcelos almoçava na sala de casa quando um carro de grande porte invadiu a residência.

Yuri tinha 24 anos e atuava pelo Lakeland United, equipe semiprofissional de futebol. Ele se mudou para a cidade após ganhar uma bolsa de estudos em uma universidade local.

Em entrevista à imprensa local, um colega que morava com Yuri afirmou que foi a segunda vez em menos de uma semana que um acidente similar ocorreu. No cruzamento há uma placa de "pare", mas não há barreiras entre o fim da via e o imóvel.

Os serviços de emergência foram acionados, mas Yuri não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia segue investigando a ocorrência, mas o motorista do veículo, até o momento, não foi formalmente acusado.

A família de Yuri foi avisada do óbito pelo técnico do Lakeland United. Ele deixa os pais e três irmãos, de 30, 21 e 13 anos. A namorada de Yuri, também brasileira estava visitando-o nos Estados Unidos, mas não foi atingida no acidente.

Pelas redes sociais, o Lakeland United compartilhou uma homenagem a Yuri. Segundo o clube, o jogador "simbolizava tudo o que gostaríamos de ser enquanto time" e "viveu uma vida dedicada à sua família, amigos e colegas de equipe".

View this post on Instagram A post shared by Lakeland United FC (@lakelandunitedfc)





O clube e os familiares de Yuri organizaram duas campanhas de arrecadação (que podem ser acessadas clicando aqui, para doar em reais, e aqui, para doar em dólares) para fazer o traslado do corpo do jogador para o Brasil. Ele será sepultado em Tanque d'Arca (AL), onde nasceu.

