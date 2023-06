Espada do século 14 a.C. é encontrada em estado de conservação 'extraordinário'

Uma espada com mais de 3 mil anos foi encontrada por arqueólogos em um cemitério no sudeste da Alemanha, na semana passada. O objeto foi descoberto junto aos ossos de três pessoas, sendo uma mulher, um homem e uma criança.

O objeto foi apontado como pertencente ao século 14 a.C., tempo conhecido como “Idade do Bronze”. "O centro de gravidade na parte frontal da lâmina indica que ela foi balanceada principalmente para cortar", diz comunicado do Departamento de Preservação de Monumentos da Baviera.

Espada de mais de 3 mil anos estava em túmulo

A espada descoberta veio de um túmulo junto de presentes valiosos. Apesar de estarem junto às ossadas, não há certeza se os falecidos faziam parte de um mesmo grupo ou família.

Segundo o chefe do Escritório Estadual de Preservação de Monumentos da Baviera, Mathias Pfeil, o estado de conservação da peça é “extraordinário” e “muito rara”. O objeto possui detalhes em zigue-zag no punho e com brilho conservados.

Confira imagens da espada de 3 mil anos:

Espada de 3 mil anos foi encontrada na Alemanha Crédito: Escritório Estadual de Preservação de Monumentos da Baviera/Divulgação

