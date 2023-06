Empresa acredita que tripulantes de submersível 'infelizmente morreram'

A empresa que operava o submersível desaparecido perto dos destroços do transatlântico Titanic informou, nesta quinta-feira, 22, acreditar que os tripulantes a bordo da embarcação "infelizmente morreram".

"Nossos corações estão com aquelas cinco almas e cada membro de suas famílias neste momento trágico. Lamentamos a perda de vida e alegria que eles levaram a todos a quem conheciam", informou, em nota, a empresa OceanGate.

A guarda costeira dos Estados Unidos havia informado mais cedo que tinha encontrado destroços dentro da área de buscas pelo submarino que desapareceu durante expedição pelo Titanic. Os materiais foram encontrados pela sonda do navio Horizon Artic, do exército do Canadá.

"Uma área com destroços foi descoberto dentro da área de busca por um perto do Titanic. Especialistas do comando unificado estão avaliando as informações", disse o comando Nordeste da Guarda Costeira norte-americana, que coordena as operações de busca.

Com o mais recente aviso, no entanto, o mais provável é que não tenha havido sobreviventes.