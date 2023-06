Comunicado do Business Wire :Children's Hospital Los Angeles

Seja para terapia contra o câncer, cirurgia de escoliose, transplantes de órgãos duplos ou até mesmo para um "simples" braço quebrado, os cuidados especializados capazes de mudar a vida das crianças têm sido o coração da missão do Children's Hospital Los Angeles (CHLA) por mais de 120 anos. É por isso que o CHLA mantém sua sequência ininterrupta de 15 anos como um dos principais hospitais de atendimento pediátrico nos Estados Unidos, de acordo com o U.S. News & World Report, que divulgou hoje a edição de 2023/24 de seu prestigioso ranking dos Melhores hospitais infantis.

O CHLA é novamente o hospital infantil número 1 em seu estado natal, a Califórnia, e no Pacífico dos EUA - uma região que inclui todos os estados ao longo da Costa Oeste, incluindo o Havaí. O CHLA também subiu para o sétimo lugar geral em todo o país no Quadro de honra dos melhores hospitais infantis deste ano, o padrão-ouro dos principais destinos de atendimento pediátrico, e está classificado nacionalmente em todas as 10 subespecialidades pediátricas avaliadas, incluindo o segundo lugar nos EUA em Ortopedia, terceiro em Tratamento do câncer e quinto em Gastroenterologia e cirurgia do sistema digestivo.

"Dado o rigoroso processo de revisão do U.S. News & World Report, esta é a confirmação do compromisso de longa data do Children's Hospital Los Angeles em oferecer atendimento superior e compassivo para pacientes e famílias", disse o presidente e CEO do CHLA, Paul S. Viviano. "É uma prova das centenas de médicos e milhares de enfermeiros e membros da equipe focados exclusivamente em crianças e jovens que distinguem o CHLA como o maior fornecedor pediátrico de atendimento hospitalar - não apenas em Los Angeles, mas em todo o estado - e uma liderança confiável em inovação e nos cuidados clínicos centrados na família."

As outras classificações de especialidades do CHLA no ranking de Melhores hospitais infantis dos EUA deste ano incluem: Cardiologia e cirurgia cardíaca (13º lugar), Diabetes e endocrinologia (sexto lugar), Neonatologia (sexto lugar), Nefrologia (24º lugar), Neurologia e neurocirurgia (13º lugar), Pneumologia e cirurgia pulmonar (14º lugar) e Urologia (sexto lugar).

"As classificações de especialidades são um excelente indicador do grande número de especialistas que oferecem atendimento superior que é possível encontrar no Children's Hospital Los Angeles", comentou o diretor médico do CHLA, James Stein, MD, MSc. "Não é coincidência que o CHLA supervisione casos pediátricos mais complexos do que qualquer outro hospital na Califórnia, pediátrico ou adulto. Todos os pais desejam o melhor atendimento para seus filhos e recorrem ao CHLA porque sabem que temos os especialistas que desejam para os cuidados de que precisam. Tudo em um só lugar."

Liderado por quase 8 mil membros da equipe, incluindo quase 1 mil médicos especialistas em pediatria, o Children's Hospital Los Angeles realiza mais de 15 mil cirurgias e conduz mais de 700 mil visitas de pacientes a cada ano. Como um centro médico acadêmico pediátrico de renome internacional, o CHLA oferece atendimento médico de classe mundial, realiza pesquisas científicas inovadoras para desenvolver novos tratamentos e novas curas para doenças infantis no The Saban Research Institute of CHLA e opera um dos maiores programas de capacitação pediátrica do país para profissionais de medicina, enfermagem e outras especialidades.

Com sede em uma das cidades com maior diversidade socioeconômica e cultural do mundo, o CHLA cuida desde bebês recém-nascidos até jovens adultos que vêm de todos os 50 estados e 90 países, incluindo Canadá, México e toda a Ásia e Oriente Médio. O hospital possui um Center for Global Health especializado, o que facilita os serviços para pacientes internacionais e suas famílias. Basta entrar em contato por e-mail: [email protected]

"Nossa missão de criar esperança e construir um futuro mais saudável para crianças atinge o mundo inteiro", afirmou a vice-presidente de Global Health do CHLA, Cindy Urbancic, MBA, BSN, RN. "Reconhecemos que é uma decisão monumental para pacientes e familiares internacionais viajar para fora de seus países de origem para receber um tratamento. Nossa equipe altamente experiente de Serviços para Pacientes Internacionais no Children's Hospital Los Angeles se dedica a ajudar as famílias em todo o processo, para que seus filhos recebam os cuidados especializados e culturalmente sensíveis pelos quais o CHLA é conhecido."

Todos os anos, o U.S. News & World Report trabalha com a empresa de pesquisa RTI International para desenvolver a lista dos melhores hospitais infantis. Para 2023/24, foram avaliados cerca de 200 hospitais pediátricos - incluindo instituições autônomas como o CHLA, hospitais infantis que fazem parte de um sistema de saúde maior e centros pediátricos especializados. Cada um recebeu pontos em diversos parâmetros, incluindo desempenho de qualidade e segurança; resultados dos pacientes; reconhecimento de pares; pesquisa; tecnologia; compromisso com cuidados diversos, equitativos e inclusivos; certificações; prêmios de terceiros; e outros pontos de dados fornecidos por cada hospital. O U.S. News Media Group, empresa controladora do U.S. News & World Report, publicou o ranking dos melhores hospitais de 2023/24 nesta quarta-feira, 21 de junho.

Sobre o Center for Global Health do Children's Hospital Los Angeles

O Children's Hospital Los Angeles atende pacientes em seis continentes e mais de 90 países, melhorando a saúde e o bem-estar de crianças e suas famílias muito além das fronteiras dos EUA. O Center for Global Health do hospital oferece suporte a pacientes e famílias que vêm de todas as partes do mundo ao nosso principal centro médico acadêmico pediátrico para receber cuidados complexos e especializados durante toda a jornada de atendimento - desde as visitas iniciais até as consultas e acompanhamentos, até o retorno aos seus países de origem. Nossa equipe experiente atua como ponto de contato único e equipe de concierge e oferece suporte a famílias de pacientes internacionais no acesso e navegação em sua experiência de saúde. A equipe de Global Health ajuda a facilitar cuidados abrangentes e culturalmente sensíveis e se dedica a atender às necessidades exclusivas de pacientes e famílias internacionais. Entendemos que, se seu filho tiver um problema de saúde grave, você irá a qualquer lugar para obter o melhor atendimento. O Center for Global Health está aqui para ajudar a tornar o Children's Hospital sua casa longe de casa. Para saber mais, siga-nos no Facebook, Instagram, WeChat, LinkedIn, YouTube e Twitter. Também visite nosso blog em CHLA.org/blog.

Contato

Assessoria de Imprensa: Lorenzo Benet Diretor de Relações Públicas do CHLA +1 323 3614823 | [email protected]

