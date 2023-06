Holandês Tallon Griekspoor vence em casa o ATP 250 de 's-Hertogenbosch

O holandês Tallon Griekspoor se sagrou diante de seus compatriotas campeão do ATP 250 de 's-Hertogenbosch, disputado na grama, ao derrotar na final deste domingo (18) o australiano Jordan Thompson.

Griekspoor fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) e 6-3, em duas horas e 34 minutos.

Número 38 do mundo e sexto cabeça de chave do torneio, o holandês começou mal e perdeu o primeiro set para Thompson, 103º do ranking da ATP.

Após mostrar uma enorme resistência até o final do segundo set, decidido no tie break, o australiano acabou não resistindo e teve seu serviço quebrado no sexto game do set decisivo.

Griekspoor, de 26 anos, se tornou conhecido no circuito Challenger em 2021, ganhando oito títulos em uma mesma temporada, um recorde.

Ele soma agora seu segundo troféu no circuito da ATP, depois de vencer em janeiro deste ano o torneio de Pune (Índia).

-- ATP 250 de 's-Hertogenbosch:

- Simples masculino - Final:

Tallon Griekspoor (HOL/N.6) x Jordan Thompson (AUS) 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 6-3

