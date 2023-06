Turista "luta" com canguru para proteger mulher e criança na Austrália; veja vídeo

O turista norte-americano começou a lutar com o canguru após perceber que ele estava perseguindo uma mulher e filho dela em um parque na Austrália; veja vídeo

Uma briga entre um canguru e um turista norte-americano foi flagrada em um parque de Cohunu Koala, próximo de Perth, capital da Austrália. O fato ocorreu após o homem perceber que o animal estava perseguindo Courtney Turtur e seu filho, Marley, que também visitavam o local.

Um vídeo do momento foi publicado nas redes sociais no último fim de semana está repercutindo nas redes sociais diante do fato inusitado da briga. Veja o vídeo abaixo:

Na gravação é possível perceber que o canguru assume uma postura agressiva diante do turista. O animal avança em direção ao homem que tenta afastá-lo com as mãos e depois chega a chutar o mamífero.

Confira vídeo de briga entre canguru e turista na Austrália

Turista luta com canguru para ajudar mãe e filho que estavam sendo atacados pelo animal na Austrália

Courtney Turtur contou ao jornal 7News que a confusão durou cerca de 10 minutos até a equipe do parque conseguir controlar a situação.

A mulher disse que o canguru chegou a arranhar seu sapato durante uma série de investidas contra ela em um primeiro momento, até que o animal começou a perseguir ela e seu filho Marley de forma mais agressiva.

O canguru somente parou com o ataque à mãe e a criança após a intervenção do turista norte-americano que aparece no vídeo lutando com o animal.

A equipe do parque informou ao jornal que o mamífero é novo no ambiente e que não apresenta comportamento agressivo no dia a dia, mas que o canguru foi isolado e está em período de adaptação para um novo espaço.



