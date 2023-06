Túmulo com 450 "vampiros" é encontrado durante escavações na Polônia; entenda

As ossadas encontradas revelam que essas pessoas eram consideradas "vampiros", no século 19. Entenda o caso

Restos mortais de 450 pessoas foram encontrados durante uma escavação na vila de Luzino, na Polônia. No entanto, foi a forma como os corpos estavam enterrados que chamou a atenção dos arqueólogos: eles mostravam sinais de rituais anti-vampiros, comuns na região no século 19.

Os restos mortais das 450 pessoas consideradas "vampiros" no século 19 estavam enterrados em um antigo cemitério ao lado da igreja local. As informações foram divulgadas pelo jornal polonês The First News, nu último dia 9 de junho e começaram a viralizar no Brasil no início da segunda quinzena deste mês.

Escavação encontra resto mortais de 450 pessoa enterradas como "vampiros" na Polônia

No século 19, acreditava-se que os vampiros podiam voltar dos mortos. Então, foram implementadas medidas para evitar que isso acontecesse. Costume constatado pela escavação que encontrou os 450 corpos com as cabeças posicionadas entre as pernas e com uma moeda na boca.

A moeda foi posicionada de tal forma, pois na época acreditava-se que assim quebrariam a maldição dos vampiros. O objeto, quem em outras localidades poderia ser trocado por uma pedra, atuava como uma barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos impedindo assim o retorno do "vampiro".

Obra para alargar rua de vila na Polônia encontra tumba com 450 "vampiros

Após os operários encontrarem as ossadas e os túmulos dos "vampiros", uma equipe de arqueólogos foi chamada ao local para explorar o sítio arqueológico.

O pesquisador chefe da exploração do achado histórico, Maciej Stromski, explica que o costume local dizia "que, se um membro da família do falecido morresse logo após o funeral, ele ou ela poderia ser um vampiro."

Então, após o enterro, a sepultura era desenterrada, e eles cortavam as cabeças do falecido e enterravam entre as pernas.

Stromski disse que além dos 450 restos mortais, sua equipe descobriu ainda vários ossos soltos depositados em três ossuários.



