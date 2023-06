Gio Simeone assina com Napoli até 2027

O atacante argentino Giovanni Simeone, do Hellas Verona, assinou em definitivo e por três anos com o Napoli, clube ao qual chegou em agosto passado por empréstimo por um ano com opção de compra, anunciou nesta quinta-feira o atual campeão da Serie A.

"O SSC Napoli tem o prazer de anunciar a assinatura de um contrato permanente com Giovanni Simeone, do Hellas Verona, que dura até 30 de junho de 2026", disse o clube napolitano em seu site, especificando que poderia renovar esse contrato por um ano.

Gio Simeone, filho do técnico argentino do Atlético de Madrid Diego Simeone, tem 27 anos.

"O Napoli precisa dele. E o Napoli é do que este jogador precisa. Ele é uma boa contratação", disse o ex-técnico do time, Luciano Spalletti, quando a chegada do jogador por empréstimo foi finalizada em agosto passado.

O clube também anunciou nesta quinta que o francês Rudi Garcia vai assumir o comando do time substituindo Spalletti, que havia oficializado sua saída do Napoli após o término da temporada, no final de maio, explicando que estava "cansado" e que preferia se afastar do futebol por um tempo.

