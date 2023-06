Comunicado do Business Wire :Graco, Inc.

A Graco Inc. (NYSE:GGG), líder em fabricação de equipamentos de manuseio de fluidos, apresenta o Sistema Medidor Elétrico de Proporção Variável. Já disponível para customização, o EVR? permite que os fabricantes alterem as proporções enquanto misturam, medem e dispensam materiais compostos de dois componentes, tudo com o mesmo equipamento.

"Para muitos fabricantes industriais, aprimorar as composições de certos materiais significa interromper a produção para trocar os equipamentos ou as bombas", afirmou Robert Delgado, estrategista global e gerente de produtos de eMobilidade na Divisão Industrial da Graco. "Isso é especialmente problemático para montagem de bateria de veículos elétricos e outras aplicações, com especificações técnicas e requerimentos de processo em constante mudança".

Enquanto desenvolvia a tecnologia EVR, a Graco também trabalhou com fornecedores de materiais sobre a necessidade de experimentar diferentes proporções e viscosidades para fins de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, quando engenheiros de projeto redigem as especificações dos produtos.

"Seja material de interface térmica, epóxi, silicone, uretano ou acrílico; os usos e requerimentos dos materiais compostos de dois componentes estão sempre mudando", afirmou Delgado. "Para acompanhar isso, os fabricantes e fornecedores devem fazer ajustes durante as atividades e com o mínimo de reinvestimento de capital".

O EVR de alto fluxo consegue movimentar até 6.400 centímetros cúbicos (cm3) por minuto, ao passo em que aumenta as proporções de dispensação em qualquer proporção entre 1:1 a 5:1 e 2:1 a 10:1.

Quando for a hora de experimentar um material diferente, o recurso de depuração da base do EVR conserva a quantidade de solvente usado para limpar o sistema, conduzindo independentemente qualquer lado do material. Também evita que material antigo passe por cura, para que não haja necessidade de substituir um misturador estático ou dinâmico por causa de materiais de cura rápida ou com produção intermitente.

SOBRE A GRACO

A Graco Inc. fornece tecnologia e expertise para a gestão de fluidos e revestimentos em aplicações industriais e comerciais. A empresa cria, fabrica e comercializa sistemas e equipamentos para movimentar, medir, controlar, dispensar e pulverizar fluidos e materiais em pó. Líder reconhecida em suas especialidades, a Graco, com sede em Minneapolis, atende clientes em todo o mundo nos setores de manufatura, processamento, construção e manutenção. Para mais informações sobre a Graco Inc., acesse graco.com.

