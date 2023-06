Crianças resgatadas em selva da Colômbia tiraram bebê debaixo do corpo da mãe

O pequeno Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, 1, foi uma das quatro crianças resgatadas na Colômbia na última sexta-feira, 9, após uma queda de um avião no dia 1° de maio. O bebê, que ainda não havia completado o primeiro ano de vida quando a aeronave caiu, ficou preso debaixo do corpo da mãe e teve que ser salvo pelos irmãos mais velhos.

Em entrevista ao "Fantástico", da Globo, o diretor da Autoridade Aeronáutica Civil da Colômbia, Sergio París Mendoza, contou que a irmã mais velha, Lesly, 13, percebeu a movimentação dos pés do bebê entre o corpo da mãe, Magdalena Mucutuy, e o do piloto, Hernán Murcia.

Após resgatar o caçula, Lesly e os irmãos entraram na selva a pedido da mãe, que torcia para que eles encontrassem o pai.

“Infelizmente, a cadeira onde a mãe estava se desprendeu com o impacto e caiu contra o corpo do piloto. A cadeira onde estava a filha maior e os menores atrás está absolutamente intacta, não se desprendeu”, afirmou Sergio para o programa.

As crianças indígenas foram resgatadas no último sábado, 10, em ação que mobilizou voluntários e forças militares colombianas. As buscas duraram cerca de 40 dias e envolveram 11 helicópteros de onde eram arremessadas comidas e panfletos na esperança de que as crianças encontrassem.

Após serem resgatados, os irmãos foram inicialmente atendidos pela equipe médica militar e, logo depois, levados ao município de San José del Guaviare, onde receberam cuidados médicos no hospital da cidade.

Apenas as crianças sobreviveram após o choque da aeronave com a copa de uma árvore a cerca de 50 metros de altura.

A mãe deles, o piloto do avião e o Líder Uitoto da Organização Nacional dos Povos da Amazônia Colombiana, Herman Mendoza Hernández, foram encontrados mortos.