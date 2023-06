Comunicado do Business Wire :Topcon Healthcare

A Topcon Healthcare, provedora líder em dispositivos médicos e soluções de software para a comunidade global de cuidados oftalmológicos, anunciou hoje que lançou um Portal de Atendimento ao Cliente abrangente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230612005143/pt/

The Topcon Customer Care Portal provides round-the-clock access to product information, technical support, and service history. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Portal de Atendimento ao Cliente está disponível para clientes da Topcon nos Estados Unidos, Canadá e América Latina e pode ser acessado em support.topconhealthcare.com fazendo uma conta gratuitamente.

O portal fornece acesso instantâneo ao suporte da Topcon, tudo em um único local seguro. Os clientes podem enviar e acompanhar solicitações de serviços, fazer download de manuais de produtos e guias de usuário, definir o recebimento de notificações de alertas, acessar instruções de manutenção e utilização de produtos, contatar vendedores, verificar status de pedidos e ter uma visibilidade completa do histórico de serviços dos produtos instalados. O painel traz a comodidade de alertar os clientes sobre pedidos pendentes e abrir casos para atendimento.

O Portal de Atendimento ao Cliente da Topcon, inédito na indústria de oftalmologia, foi construído com base no espírito japonês conhecido como Omotenashi, que é o ato de fornecer atendimento inesquecível. "O lançamento do portal demonstra o compromisso para com um atendimento excepcional ao cliente. Continuamos liderando a indústria com automação e ferramentas para otimizar o desempenho da prática", afirmou Ali Zendehdel, vice-presidente de operações da Topcon Healthcare. "Não só estamos na vanguarda das inovações de produtos técnicos, como também lideramos em termos do melhor suporte ao cliente da categoria. Além do portal, estamos expandindo nosso atendimento em campo nacionalmente de forma a fornecer atendimento rápido aos clientes em todas as regiões".

Para cadastrar uma conta gratuitamente no Portal de Atendimento ao Cliente da Topcon, clique aqui.

Sobre a Topcon Healthcare

Nossa visão é capacitar os provedores com tecnologias inteligentes e eficientes para melhor atendimento ao paciente. Liderando a revolução tecnológica em saúde, oferecemos as mais recentes soluções integradas, incluindo imagens multimodais, gestão inclusiva de dados e tecnologia revolucionária de diagnóstico remoto.

Empresa voltada ao mercado global, a Topcon está focada em desenvolver soluções para resolver desafios sociais nas mega áreas da saúde, agricultura e infraestrutura. Na saúde, esses desafios incluem aumento de doenças oftalmológicas, maiores custos médicos e carência de médicos e atendimento médico. Ao investir em inovações orientadas aos valores, a Topcon trabalha para possibilitar que as pessoas gozem de boa saúde e alta qualidade de vida.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230612005143/pt/

Contato

Linda Dunlea Gerente de geração de demandas Topcon Healthcare [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.