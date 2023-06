México arranca empate contra Camarões (2-2) em jogo preparatório para Liga das Nações da Concacaf

O México arrancou um empate em 2 a 2 com Camarões, neste sábado, em jogo de preparação para a semifinal da Liga das Nações da Concacaf, disputado no estádio Snapdragon diante de 30.543 espectadores.

Aos 37 minutos, Bryan Mbeuma apareceu na área mexicana e fez 1 a 0 para os 'Leões Indomáveis' com um chute cruzado. 'El Tri' igualou o placar nos acréscimos do primeiro tempo (45+2') com um chute de Israel Reyes dentro da área.

No segundo tempo (61') o goleiro mexicano Luis Malagón deixou uma bola escapar e Karl Toko Ekambi apareceu na entrada da pequena área para fazer 2 a 1 para Camarões.

Já nos últimos instantes da partida (90+4'), Kevin Álvarez entrou na área camaronesa pela direita e marcou o gol de empate com um chute rasteiro e cruzado.

O próximo jogo do México será contra os Estados Unidos, na quinta-feira, dia 15, pela semifinal da Liga das Nações da Concacaf, no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

Já Camarões volta a jogar no dia 3 de setembro, contra o Burundi, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações.

Escalações:

México: Luis Malagón, Néstor Araujo, Gilberto Sepúlveda, Israel Reyes, Jorge Sánchez (Kevin Álvarez 75), Jesús Gallardo (Érick Sánchez 75'), Luis Romo (Roberto Alvarado 75'), Luis Chávez, Ozziel Herrera (Diego Lainez 64'), Uriel Antuna (Carlos Rodríguez 87'), Roberto de la Rosa (Henry Martín 63). Técnico: Diego Cocca.

Camarões: Fabrice Ondoa, Olivier Mbaizo (Enzo Tchato 55'), Oumar Gonzalez, Nicolas Nkoulou, Collins Fai, Pierre Kunde, Olivier Kemen, Olivier Netcham (Ignatius Ganago 72'), Bryan Mbeumo (Benjamin Elliot 87'), Nicolas Moumi Ngamaleu, Karl Toko Ekambi. Técnico: Rigobert Song.

