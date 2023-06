Acidente de ônibus deixa ao menos 10 mortos na Austrália

Dez pessoas morreram em um acidente com um ônibus de uma festa de casamento na região vinícola de Hunter, na Austrália, informou nesta segunda-feira (noite de domingo, 11, no Brasil) a polícia, que anunciou a prisão do motorista.

Junto ao ônibus caído de lado, equipes de emergência trabalhavam com coletes amarelos de alta visibilidade na noite enevoada, conforme mostraram imagens de televisão.

O número de vítimas fatais pode aumentar, com 25 passageiros levados ao hospital após o acidente, disse a comissária assistente interina Tracy Chapman. Segundo ela, a polícia não tinha conhecimento de crianças envolvidas.

O motorista do ônibus, de 58 anos, foi submetido a testes obrigatórios no hospital, afirmou a policial aos repórteres no local.

"Ele está sob custódia. Ele foi o motorista de uma colisão de veículo automotor com ferimentos fatais e haverá acusações pendentes", explicou.

Os passageiros estavam em um casamento juntos, disse Chapman, e presume-se que estivessem indo para sua acomodação após a festa.

"Todos os australianos acordando com notícias trágicas de Hunter enviamos nossas mais profundas condolências aos entes queridos daqueles que foram mortos nessa horrível tragédia de ônibus", declarou o primeiro-ministro Anthony Albanese.

A área está sendo examinada pela polícia forense especializada e por uma unidade de investigação de colisões.

A região de Hunter, ao norte de Sydney, em New South Wales, é repleta de vinícolas, cangurus e vegetação nativa, tornando-se um local popular para turistas e passeios em grupo.

