Brahim Díaz volta ao Real Madrid após longo empréstimo ao Milan

O meia-atacante espanhol Brahim Diaz está de volta ao Real Madrid após três temporadas emprestado ao Milan, anunciou o clube espanhol neste sábado.

"Brahim Díaz retorna ao Real Madrid. Aos 23 anos, o atacante retorna ao nosso clube após três temporadas no Milan, onde conquistou o Scudetto em 2021-2022 e chegou às semifinais da última edição da Liga dos Campeões", afirmou o clube 'merengue' em seu comunicado.

Ele foi contratado pelo Real Madrid em janeiro de 2019, ao Manchester City, e venceu a Liga espanhola nessa temporada, antes de ser emprestado ao clube italiano em setembro de 2020, pelo qual já marcou 18 gols, levando em conta todas as competições.

Nascido em Málaga no dia 3 de agosto de 1999, Brahim Díaz estreou profissionalmente no Manchester City aos 17 anos e participou da campanha do título dos 'Citizens' do campeonato inglês em 2018.

