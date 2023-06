Taiwan detecta 37 caças chineses em sua zona de defesa aérea

Cerca de 40 aviões militares chineses entraram na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan nesta quinta-feira (8), disse o Ministério da Defesa desta ilha autogovernada que Pequim considera parte de seu território.

O porta-voz do ministério, Sun Li-fang, disse nesta quinta-feira que das 05h00 (18h00 de quarta-feira no horário de Brasília) às 11h00 "um total de 37 aeronaves militares chinesas" entraram no sudoeste da zona de identificação de defesa aérea de Taiwan.

Não é o maior ataque deste ano, que foi de 45 aviões em 9 de abril, mas neste caso aconteceu em um espaço de tempo muito curto.

Nos últimos tempos, Pequim intensificou os ataques de aeronaves militares na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan, quase dobrando em 2022 em relação ao ano anterior.

Esta zona, na qual um território pode identificar tráfego aéreo para fins de defesa, é maior que o espaço aéreo da ilha e em algumas áreas se sobrepõe a partes da China continental.

