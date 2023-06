Comunicado do Business Wire :Climate Impact X

Climate Impact X (CIX), um mercado global, casa de leilões e bolsa de valores para créditos de carbono confiáveis, lançou com sucesso sua plataforma de negociação à vista, a CIX Exchange, completando o conjunto de soluções principais da empresa com três locais operacionais. Desenvolvida com a tecnologia de negociação da Nasdaq, a CIX Exchange oferece aos profissionais do mercado de carbono uma experiência personalizada construída com base nas melhores práticas internacionais de estabilidade, desempenho e governança da plataforma. Os usuários podem identificar com eficiência os preços orientados pelo mercado, comparar projetos individuais e negociar contratos padrão.

Para atender às demandas do setor por maior transparência e certeza de preços, a CIX introduziu a primeira janela diária de liquidez em bolsa no mercado voluntário de carbono com ofertas de compra e venda firmes. Essa sessão de precificação de 30 minutos reúne a liquidez de todo o dia da Ásia, Europa e Oriente Médio para ajudar a ajustar os preços de referência e melhorar a profundidade dos pedidos de créditos à vista baseados na natureza.

No fechamento das negociações em 7 de junho de 2023, as ofertas de compra e venda convergiram para apenas alguns centavos e sete transações, totalizando 12.000 toneladas de créditos de carbono, foram negociadas e compensadas no primeiro contrato padronizado da CIX anunciado em março, a CIX Nature X.

As ofertas de compra e venda e as transações vieram de uma variedade de participantes ativos do mercado, abrangendo os principais desenvolvedores e fornecedores de projetos, importantes instituições financeiras, casas de comércio e usuários finais corporativos, demonstrando apoio à descoberta de preços e escalonamento do mercado. As primeiras negociações foram realizadas pela Chevron (International) Trading Pte Ltd, CICC Commodity Trading Limited, Engie Energy Marketing Singapore e Standard Chartered. Outros apoiadores que participaram incluem a Carbon Growth Partners, DBS Bank, Hana Securities, RWE Supply & Trading, South Pole, Viridios Capital e Vitol Asia.

Chris Leeds, diretor de sesenvolvimento de mercados da Standard Chartered, disse: "O Nature X representa o nível de transparência, certeza de preços e representação de mercado que é fundamental para alcançar escala e inspirar confiança nos mercados de carbono. Ao participar dessa negociação inaugural do Nature X, a Standard Chartered tem o prazer de apoiar o desenvolvimento de um mercado de créditos de carbono líquido. Estamos confiantes de que o Nature X se tornará uma referência importante que permitirá que os desenvolvedores de projetos gerenciem de forma mais eficaz seus riscos de preço e, ao fazê-lo, potencialmente atrairão mais fundos para projetos de qualidade que ajudarão a reduzir as emissões globais em linha com o Acordo de Paris".

John Kuehn, presidente de suprimentos e comércio da Chevron, declarou: "Na Chevron, acreditamos que o futuro da energia é de baixo carbono e estamos comprometidos em fornecer energia mais confiável, mais acessível e mais limpa para atender às crescentes demandas do mundo. A Chevron se compromete com uma estratégia holística de redução de carbono, e a participação na nova bolsa à vista da CIX nos ajuda a atingir essa meta com um portfólio de unidades de crédito confiáveis, verificáveis e sustentáveis".

Na estreia de sua inteligência de preços, divulgada em maio, a CIX publicou uma primeira avaliação de US$ 5,36 por tonelada para os principais créditos de prevenção baseados na natureza com safras de 2019 a 2022.

William Chin, diretor de commodities do SGX Group, afirmou: "O lançamento bem-sucedido da plataforma de negociação à vista da CIX é um marco importante para melhorar a liquidez e a transparência de preços nos mercados voluntários de carbono. Alinhado com o compromisso do SGX Group de apoiar investidores e empresas globais em sua transição para o zero líquido, colaboraremos com a CIX no desenvolvimento de ferramentas críticas de gestão de risco que são fundamentais para alcançar nossas ambições climáticas globais coletivas".

Ariel Perez, , sócio-gerente da Vertree, parte da Hartree Partners, disse: "A Vertree está entusiasmada em ajudar a promover a inovação e a descoberta de melhores preços no mercado de carbono. Precisamos de desenvolvimentos contínuos como o Nature X para que o mercado de carbono cumpra sua promessa e alcance a escala necessária para limitar o aquecimento global a 1,5 °C".

DESENVOLVIDA PARA O LONGO PRAZO

A CIX Exchange foi desenvolvida de forma personalizada para ser extensível e modular, de modo a permitir um dimensionamento eficaz e dinâmico, juntamente com as demandas do mercado por novos tipos de crédito, projetos e contratos padronizados. Isso proporciona funcionalidades melhoradas de negociação e precificação para apoiar outras parcerias de rede, tecnologia e dados necessários para dimensionar os mercados de carbono.

Roland Chai, presidente executivo e diretor de tecnologia de mercado da Nasdaq, disse: "O lançamento da CIX Exchange marca um passo significativo no desenvolvimento e institucionalização do mercado voluntário de carbono. Com a tecnologia de negociação baseada em nuvem da Nasdaq, a CIX terá a capacidade de combinar pedidos em múltiplos parâmetros, fornecendo sinais claros de preço para o mercado e capacitando os compradores a adquirir créditos específicos para suas necessidades. Com décadas de experiência como operadora de mercado e parceira de tecnologia para comercializar infraestruturas em todo o mundo, a Nasdaq está em uma posição única para apoiar o desenvolvimento do mercado de carbono da CIX".

Mikkel Larsen, diretor executivo da CIX, acrescentou: "Este é um capítulo incrível para a CIX. O lançamento de nossa bolsa à vista completa a construção de nossos principais locais de negociação, que foram personalizados para a mais ampla gama de necessidades de usuários finais, investidores e intermediários. A CIX está posicionada de forma única para atender a todas as principais necessidades dos usuários no ecossistema dos mercados de carbono. Nossa grande variedade de soluções e a experiência inigualável do usuário refletem nosso propósito e a visão dos acionistas: utilizar o poder dos mercados de carbono com confiança e transparência para desbloquear o financiamento, na velocidade e escala necessárias, para atender às ambições climáticas globais, proteger a natureza e proteger as comunidades locais".

Para complementar as atividades de negociação na tela da CIX Exchange, a CIX também lançou um novo serviço de compensação e liquidação para transações negociadas de forma privada, o CIX Clear. O serviço ampliará a acessibilidade e a escalabilidade dos mercados de carbono, reduzindo o atrito na integração e o risco da contraparte ao estabelecer relações comerciais bilaterais.

O CASO PARA PRESERVAÇÃO DA NATUREZA

A CIX Exchange lista atualmente 34 projetos individuais baseados na natureza que foram verificados pela Verra e selecionados em todo o mundo. Esses projetos apoiam a Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD+), o Manejo Florestal Aprimorado (Improved Forest Management, IFM) e o Florestamento, Reflorestamento e Revegetação (Afforestation, Reforestation & Revegetation, ARR). Isso inclui os 11 projetos elegíveis para entrega no Nature X.

A negociação de projetos listados individualmente, juntamente com contratos padronizados, apoia a evolução do comércio de carbono, fornecendo um caminho alternativo para a descoberta transparente de diferenciais de preços entre subtipos de créditos de carbono e marcas de projetos específicos.

Segundo os últimos relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e a Natural Climate Solutions (NCS) Alliance (Aliança para Soluções Climáticas Naturais), não existe um caminho confiável para alcançar 1,5°C sem uma ação imediata para deter o desmatamento. O investimento em créditos NCS pode ajudar a resolver as principais lacunas de financiamento.

Gerald Prolman, diretor executivo da Everland, disse: "Esse é um desenvolvimento realmente importante para o mercado voluntário de carbono, pois promoverá a liquidez e a transparência de preços em projetos REDD+ de alta integridade. Essa é uma etapa fundamental para gerar confiança nos compradores e proporcionar fluxos de receita sustentáveis para as comunidades que estão na linha de frente da crise climática. Essas comunidades precisam de fontes alternativas confiáveis de renda a longo prazo para criar o incentivo certo a fim de preservar e proteger nossas florestas. Essa é a única maneira de garantir que uma árvore não tenha mais valor morta do que viva".

Sobre a Climate Impact X

Climate Impact X (CIX) é um mercado global, casa de leilões e bolsa de valores para créditos de carbono confiáveis com sede em Singapura, de propriedade conjunta do DBS Bank, Singapore Exchange (SGX Group), Standard Chartered e da empresa de plataforma de investimento em descarbonização da Temasek, GenZero. A missão da CIX é levar ao mercado e dimensionar a demanda por créditos de carbono existentes, novos e emergentes através de um conjunto de soluções sustentadas por confiança, transparência e integridade.

O CIX Marketplace oferece acesso contínuo a projetos selecionados para reduzir os obstáculos para as empresas que estão iniciando sua jornada de compensação de carbono, ajudando-as a ir além na ação climática e apoiando as metas de sustentabilidade corporativa. A CIX Auctions é uma plataforma especializada para descobrir o valor de projetos exclusivos e desejáveis, créditos emitidos recentemente ou portfólios de projetos personalizados. A CIX Exchange permite a negociação à vista bidirecional de contratos padronizados e projetos de crédito de carbono listados individualmente, além de concentrar a liquidez e oferecer ao mercado transparência de preços e soluções de gestão de risco. Siga-nos no LinkedIn.

