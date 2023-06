Zverev vence argentino Etcheverry e volta às semifinais de Roland Garros

O alemão Alexander Zverev, ex-número 2 do mundo e atualmente 27º no ranking da ATP, está de volta às semifinais de Roland Garros, após sofrer uma grave lesão no ano passado, ao derrotar o argentino Tomás Etcheverry (46º) nesta quarta-feira (7).

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6, 6-3 e 6-4, em três horas e 22 minutos.

